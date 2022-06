Resultado da Quina concurso 5869 de hoje, quinta – 02/06/2022

O prêmio de R$ 3,2 milhões pode sair para o apostador que acertar o resultado da Quina concurso 5869 de hoje, quinra-feira (28). A partir das 20h (horário de Brasília) as dezenas serão sorteadas no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Resultado da Quina concurso 5869

Os números sorteados no resultado da Quina de hoje foram:

Prêmio da Quina

Ganha prêmio os apostadores que conseguirem acertar de duas a cinco dezenas do resultado da Quina concurso 5869. A modalidade não tem prêmio fixo e, portanto, as Loterias Caixa destina uma porcentagem para cada faixa.

Os prêmios do concurso podem ser resgatados em agências da Caixa apresentando o RG e CPF. Se a quantia for menor que R$ 1.332,78, também tem a opção de ir até uma lotérica para receber o montante.

No entanto, os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio do resultado da Quina. Sendo assim, após esse prazo, os valores vão ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Acumulação – Não havendo acertador do resultado da Quina 5869 em qualquer faixa, o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Próximo sorteio – O próximo sorteio da Quina está previsto para esta sexta-feira, dia 3 de junho, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Todos os sorteios da modalidade são realizados sempre às 20h.

