Resultado da Quina hoje, concurso 6340 - (20/02/24)

Os números do resultado da Quina 6340 de terça-feira, 20 de fevereiro, serão sorteados a partir das 20h (horário de Brasília). O prêmio para a aposta que adivinhar as cinco dezenas está acumulado em R$ 18.200.000,00.

Premiação dos ganhadores da Quina

Como receber o prêmio da Quina

Veja o resultado da Quina 6340

Os números sorteados no resultado da Quina de hoje foram: 06-07-12-23-51

Aproveite e veja os sorteios da Caixa.

Ganhadores do prêmio da Quina

Para conseguir ganhar algum prêmio, os apostadores precisam acertar de duas a cinco dezenas do resultado da Quina concurso resultado da Quina 6340 de terça-feira. Se mais de uma aposta acertar os cinco números, a quantia principal será dividida igualmente entre os ganhadores. E nenhuma faixa paga prêmios fixos e o valor é definido após o rateio entre os ganhadores.

O que acontece se ninguém ganhar? Se não tiver ganhador em qualquer faixa, o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Para receber o prêmio, os sortudos devem ir até uma agência da Caixa e apresentar o RG e CPF, além do bilhete premiado. De acordo com as Loterias Caixa, prêmios de até R$ 2,2 mil, os ganhadores conseguem sacar em casas lotéricas credências.

Já os prêmio de apostas online podem ser transferidos para uma conta do Mercado Pago. O prazo para conseguir receber o prêmio é de até 90 dias corridos contados a partir do sorteio do resultado da Quina 6340.

