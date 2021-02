Resultado Quina 5493: prêmio acumula e sobe para R$ 3 milhões

O resultado da Quina 5493 não teve nenhum ganhador na faixa principal do sorteio nesta quarta-feira, dia 17 de fevereiro. Por conta disso, o prêmio milionário que já estava acumulado, subiu novamente e agora vale R$ 3 milhões no próximo sorteio.

As dezenas que foram sorteadas no resultado da Quina 5493 são as seguintes: 48 – 66 – 60 – 77 – 53

Teve algum ganhador na Quina 5493 de hoje?

A faixa principal do sorteio da Quina de hoje não teve nenhum ganhador. As demais faixas com prêmios menores pagaram diversos prêmios aos apostadores. Veja:

Na quadra do resultado da Quina 5493, 67 apostas ganharam R$ 8.876,68. Já o terno do sorteio pagou a 5.030 apostas o valor de R$ 177,80. Por fim, no duque, 124.745 apostas ganharam R$ 3,94.

Assista ao sorteio da Quina de hoje (17/02/2021)

Para assistir aos demais sorteios da Quina, acesse o perfil da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio da Quina

Nesta quinta-feira, dia 18 de fevereiro, ocorre o próximo sorteio da Quina. O prêmio está acumulado em R$ 3 milhões e pode sair para quem acertar as cinco dezenas premiadas.

Esta modalidade das Loterias Caixa é conhecida por ser uma das mais baratas. Custando apenas R$ 2, os jogadores já conseguem concorrer a prêmios milionários.

Para jogar, basta ir até uma lotérica ou apostar pelo canal eletrônico de apostas da Caixa. Veja como fazer a sua aposta online.