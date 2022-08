Resultado Quina concurso 5927 de hoje, quinta-feira (15/08/2022)

As Loterias da Caixa trazem um prêmio de R$ 700 mil para quem acertar os cinco números do resultado Quina concurso 5927 de quinta-feira. Será que é seu dia de sorte? As dezenas sorteadas hoje serão reveladas em tempo real.

Resultado Quina concurso 5927

Os números sorteados no resultado Quina 5927: 06 39 55 58 69

Aproveite e veja os sorteios da Caixa. O sorteio é transmitido em tempo real no Youtube da Caixa.

Para conseguir ganhar algum prêmio, os apostadores precisam acertar de duas a cinco dezenas do resultado Quina 5925. Se mais de uma aposta acertar os cinco números, a quantia principal será dividida igualmente entre os ganhadores.

Nenhuma faixa paga prêmios fixos e o valor é definido após o rateio entre os ganhadores.

O que acontece se ninguém ganhar? Se não tiver ganhador em qualquer faixa, o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Probabilidade

A probabilidade de acertar o resultado é de uma em mais de 24 milhões. Mas se a aposta tiver mais números, a chance de ganhar aumenta:

5 números – a chance é de uma em 24.040.016;

6 números – a chance é de uma em 4.006.669;

7 números – a chance é de uma em 1.144.763;

8 números – a chance é de uma em 429.286;

9 números – a chance é de uma em 190.794;

10 números – a chance é de uma em 95.396;

11 números – a chance é de uma em 52.035;

12 números – a chance é de uma em 30.354;

13 números – a chance é de uma em 18.679;

14 números – a chance é de uma em 12.008;

15 números – a chance é de uma em 8.005.

