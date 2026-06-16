Resultado da Timemania 2404 e Dia de Sorte 1226 de terça

A noite desta terça-feira, 16 de junho, reserva novas chances para quem sonha em conquistar uma bolada nas Loterias Caixa. Os concursos 2404 da Timemania e 1226 do Dia de Sorte serão sorteados a partir das 21h (horário de Brasília), com divulgação das dezenas em tempo real. Os apostadores concorrem aos prêmios principais ao acertarem os números sorteados em cada modalidade.

Resultado da Timemania e Dia de Sorte hoje

Confira abaixo as dezenas sorteadas na Timemania: 04-11-15-17-23-42-63 | Botafogo-PB

Veja agora os números do concurso do Dia de Sorte: 02-14-15-16-19-20-29 | maio

Como receber o prêmio das loterias da Caixa?

Quem acertou alguma faixa de premiação da loteria pode sacar valores de até R$ 2.259,20 diretamente em casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa, mediante apresentação do bilhete premiado e de um documento oficial com CPF.

Já prêmios acima desse valor devem ser retirados exclusivamente em agências da Caixa Econômica Federal. O prazo para resgate é de até 90 dias corridos após a data do sorteio. Após esse período, o valor é repassado ao Tesouro Nacional.

Fique atento aos resultados e acompanhe diariamente os sorteios das principais loterias do Brasil. Os sorteios das loterias da Caixa são realizados em São Paulo e atraem milhares de apostadores em todo o país. A seguir, veja os números de cada modalidade.