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Lotomania concurso 2999 hoje: resultado de sexta-feira

Confira o resultado desta sexta-feira

Escrito por João Conrado Kneipp Publicado em Atualizado em Seguir no Google
Resultado da Lotomania 2999 hoje
DCI
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SÃO PAULO — A Lotomania sorteia nesta sexta-feira (13) um prêmio estimado em R$ 5,7 milhões. O prêmio principal será pago a quem acertar as 20 dezenas do concurso 2999.

Resultado da Lotomania 2999 hoje

Confira o resultado da Lotomania 2999:

Além da faixa principal, a Lotomania também premia quem faz 19, 18, 17, 16 ou 15 acertos. A modalidade ainda tem uma regra diferente das demais loterias: também ganha prêmio quem não acerta nenhum dos 20 números sorteados. A própria Caixa informa que a aposta simples custa R$ 3,00 e que os sorteios da Lotomania acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 21h.

Assim que o sorteio for finalizado, a Caixa divulga os números oficiais e a divisão dos prêmios por faixa de acerto. O DCI acompanha a apuração e atualiza o resultado com as dezenas sorteadas.

Caso ninguém acerte a faixa principal, o prêmio acumula para o próximo sorteio da modalidade. Na Lotomania, também há premiação para a faixa de zero acertos, uma característica que costuma chamar a atenção dos apostadores.

Para jogar na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 00 e 99. Em cada concurso, são sorteadas 20 dezenas.

Ganham prêmios os jogos que acertam:

20 números;
19 números;
18 números;
17 números;
16 números;
15 números;
ou nenhum número.

A aposta custa R$ 3,00 e pode ser feita em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa.

João Conrado Kneipp jornalista
João Conrado Kneipp

João Conrado Kneipp é jornalista formado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com experiência em jornalismo digital e produção de conteúdo para grandes veículos de comunicação. Ao longo de sua trajetória profissional, passou pela redação do jornal Todo Dia e pelo Yahoo Brasil, onde atuou na produção de reportagens e conteúdos informativos. Sua experiência reúne apuração, redação e cobertura de temas de interesse público, com foco na informação de qualidade e na linguagem acessível ao leitor.