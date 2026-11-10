Prêmios da Mega-Sena, Lotofácil e Loteria Federal serão pagos no Pix

Quem costuma apostar na Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Lotomania, Dupla Sena, Timemania e outras modalidades das Loterias Caixa pela internet ganhou uma nova opção na hora de receber o dinheiro. A Caixa Econômica Federal passou a disponibilizar o resgate de prêmios por Pix para apostas realizadas nos canais digitais da instituição. A novidade permite que os ganhadores recebam valores de até R$ 2.428,80 sem precisar ir até uma agência bancária ou casa lotérica.

A funcionalidade está disponível no site e no aplicativo oficial das Loterias Caixa. O procedimento é feito diretamente pela conta do apostador, que pode escolher a transferência instantânea como forma de recebimento. A mudança, no entanto, tem algumas condições e não contempla todos os tipos de apostas.

Como receber prêmio da Mega-Sena e de outras loterias pelo Pix?

O pagamento por Pix é permitido exclusivamente para jogos registrados pela internet, seja no portal ou no aplicativo das Loterias Caixa. Quem acertar uma premiação dentro do limite estabelecido poderá solicitar o dinheiro sem sair de casa.

Para fazer o resgate, o apostador precisa entrar na plataforma em que realizou o jogo e acessar a área de apostas. Depois, deve localizar o bilhete premiado e selecionar a opção “Resgatar Prêmio”. Na sequência, basta escolher o Pix como meio de recebimento e informar a chave vinculada à conta bancária em que deseja receber o valor.

Depois de concluir a solicitação, o usuário consegue acompanhar o andamento do pedido na seção “Minhas Apostas”. O limite para essa modalidade de pagamento é de R$ 2.428,80.

Quem fez aposta na lotérica também pode receber por Pix?

Contudo, a mudança anunciada pela Caixa não modifica o procedimento para quem registra os jogos presencialmente.

Nesse caso, o ganhador continua precisando apresentar o comprovante original da aposta premiada e um documento de identificação com CPF em uma agência da Caixa Econômica Federal para retirar o dinheiro, conforme as regras de pagamento da instituição.

A mesma atenção vale para quem fez uma aposta pela internet, mas ganhou um prêmio acima de R$ 2.428,80. Esses valores não entram na nova modalidade de resgate por Pix e seguem os procedimentos tradicionais de pagamento.

Caixa muda sistema de pagamento com cartão de crédito

Outra alteração nos canais digitais das Loterias Caixa envolve o processamento das compras realizadas com cartão de crédito. Desde segunda-feira (9), as transações passaram a ser intermediadas pela plataforma Azulzinha, que assumiu a função anteriormente desempenhada pelo Mercado Pago.

A mudança não impede o uso de cartões de diferentes instituições financeiras. São aceitas as bandeiras Elo, Visa, Mastercard e American Express, inclusive em cartões emitidos por bancos que não sejam a própria Caixa.

Após finalizar a compra, o apostador deve conferir se o pagamento foi aprovado. Essa verificação pode ser feita na seção “Minhas Compras”, onde o jogo precisa aparecer com o status de aposta efetivada. A confirmação é necessária para garantir que o bilhete foi registrado e está apto a participar do concurso.

As alterações dizem respeito aos meios de pagamento e recebimento dos valores. Os critérios dos sorteios e as chances de ganhar continuam os mesmos.