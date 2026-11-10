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Lotomania concurso 2997 hoje: resultado de segunda-feira

Confira o resultado

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Lotomania 2997 hoje
DCI
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SÃO PAULO — A Lotomania sorteia nesta segunda-feira (9) um prêmio estimado em R$ 4 milhões. O prêmio principal será pago a quem acertar as 20 dezenas do concurso 2997.

Resultado da Lotomania 2997 hoje

Confira o resultado da Lotomania 2997: 03 – 09 – 10 – 11 – 13 – 17 – 21 – 30 – 34 – 35 – 39 – 45 – 70 – 73 – 76 – 78 – 79 – 81 – 82 – 98

Além da faixa principal, a Lotomania também premia quem faz 19, 18, 17, 16 ou 15 acertos. A modalidade ainda tem uma regra diferente das demais loterias: também ganha prêmio quem não acerta nenhum dos 20 números sorteados. A própria Caixa informa que a aposta simples custa R$ 3,00 e que os sorteios da Lotomania acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 21h.

Assim que o sorteio for finalizado, a Caixa divulga os números oficiais e a divisão dos prêmios por faixa de acerto. O DCI acompanha a apuração e atualiza o resultado com as dezenas sorteadas.

Caso ninguém acerte a faixa principal, o prêmio acumula para o próximo sorteio da modalidade. Na Lotomania, também há premiação para a faixa de zero acertos, uma característica que costuma chamar a atenção dos apostadores.

Para jogar na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 00 e 99. Em cada concurso, são sorteadas 20 dezenas.

Ganham prêmios os jogos que acertam:

20 números;
19 números;
18 números;
17 números;
16 números;
15 números;
ou nenhum número.

A aposta custa R$ 3,00 e pode ser feita em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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