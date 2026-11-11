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Lotomania concurso 2998 hoje: resultado de quarta-feira

Confira o resultado desta quarta-feira

Escrito por Anny Malagolini Publicado em Atualizado em Seguir no Google
Resultado da Lotomania 2998 hoje
DCI
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SÃO PAULO — A Lotomania sorteia nesta quarta-feira (11) um prêmio estimado em R$ 4,8 milhões. O prêmio principal será pago a quem acertar as 20 dezenas do concurso 2998.

Resultado da Lotomania 2998 hoje

Confira o resultado da Lotomania 2998: 01 – 08 – 18 – 25 – 26 – 28 – 34 – 40 – 44 – 49 – 50 – 52 – 54 – 72 – 78 – 80 – 81 – 82 – 85 – 94

Além da faixa principal, a Lotomania também premia quem faz 19, 18, 17, 16 ou 15 acertos. A modalidade ainda tem uma regra diferente das demais loterias: também ganha prêmio quem não acerta nenhum dos 20 números sorteados. A própria Caixa informa que a aposta simples custa R$ 3,00 e que os sorteios da Lotomania acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 21h.

Assim que o sorteio for finalizado, a Caixa divulga os números oficiais e a divisão dos prêmios por faixa de acerto. O DCI acompanha a apuração e atualiza o resultado com as dezenas sorteadas.

Caso ninguém acerte a faixa principal, o prêmio acumula para o próximo sorteio da modalidade. Na Lotomania, também há premiação para a faixa de zero acertos, uma característica que costuma chamar a atenção dos apostadores.

Para jogar na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 00 e 99. Em cada concurso, são sorteadas 20 dezenas.

Ganham prêmios os jogos que acertam:

20 números;
19 números;
18 números;
17 números;
16 números;
15 números;
ou nenhum número.

A aposta custa R$ 3,00 e pode ser feita em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa.

Jornalista Anny Malagolini
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS