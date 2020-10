Super Sete concurso 4 pode pagar prêmio de R$ 300 mil nesta sexta

O sorteio do concurso do Super Sete será realizado a partir das 15h no Espaço Loterias Caixa

O Super Sete concurso 4 pode pagar o prêmio de R$ 300 mil nesta sexta-feira (9). As apostas podem ser realizadas nas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até às 14h. O sorteio é realizado às 15h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

No último sorteio, realizado no dia 7, os números dos sorteios do Super Sete concurso 3 foram: 7-2-6-6-5-4-4

1° coluna – 7

2° coluna – 2

3° coluna – 6

4° coluna – 6

5° coluna – 5

6° coluna – 4

7° coluna – 4

Como jogar no Super Sete concurso 4?

O volante do Super Sete concurso 4 é composto por sete colunas – que são lidas da esquerda para direita -, cada uma com números de zero a nove. O apostador deve marcar, no mínimo, uma e, no máximo, três dezenas em cada coluna – dando um total de sete a 21 números.

Para ganhar, é preciso acertar os números de três a sete colunas, independente da ordem. A apostas simples se te números custa R$ 2,50.

Além disso, para escolher as dezenas, o jogador pode optar pela Supresinha – quando o sistema faz a escolha dos números. A Teimosinha também está disponível para esta modalidade, possibilitando o apostador concorrer com que a mesma combinação de números por: três, seis, nove ou 12 concursos.

Qual é a probabilidade de ganhar no Super Sete?

Nessa modalidade, a probabilidade de acertar as sete colunas no primeiro concurso do Super Sete é de uma em 10 milhões na aposta simples.

