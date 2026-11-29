As Loterias Caixa realizam neste domingo, 29 de novembro de 2026, os sorteios da Mega-Sena, Lotofácil, Quina e Loteria Federal. Os concursos acontecem no Espaço da Sorte, em São Paulo, com início previsto para as 11h (horário de Brasília).

Resultado da Mega-Sena 3092

A Mega-Sena concurso 3092 tem prêmio estimado em R$ 82 milhões. O sorteio deste domingo, 29 de novembro, pode pagar uma bolada ao apostador que acertar as seis dezenas.

Números sorteados: resultado em breve

Resultado da Lotofácil 3841

A Lotofácil concurso 3841 sorteia prêmio estimado em R$ 2 milhões neste domingo. Para levar o prêmio principal, é necessário acertar os 15 números sorteados.

Dezenas sorteadas: resultado em breve

Resultado da Quina 7173

A Quina concurso 7173 tem prêmio estimado em R$ 80 milhões. O apostador precisa acertar as cinco dezenas para ganhar o prêmio principal, mas também há premiações para quem acerta dois, três ou quatro números.

Números sorteados: resultado em breve

Resultado da Loteria Federal 6121

A Loteria Federal concurso 6121 será sorteada neste domingo, 29 de novembro. O primeiro prêmio é de R$ 500 mil, e os bilhetes premiados serão divulgados após a extração.

Confira a premiação prevista para os cinco principais bilhetes:

1º prêmio: R$ 500 mil

R$ 500 mil 2º prêmio: R$ 35 mil

R$ 35 mil 3º prêmio: R$ 30 mil

R$ 30 mil 4º prêmio: R$ 25 mil

R$ 25 mil 5º prêmio: R$ 20.363

Os sorteios das Loterias Caixa são realizados em São Paulo e podem ser acompanhados pelos canais oficiais da Caixa.

Como receber prêmio das Loterias Caixa?

Os prêmios podem ser resgatados em casas lotéricas credenciadas ou nas agências da Caixa, conforme o valor e as regras da modalidade. Para receber, o ganhador deve apresentar documento oficial com CPF e o comprovante original da aposta.

Prêmios de valor elevado são pagos exclusivamente nas agências da Caixa. O prazo para resgatar o dinheiro é de até 90 dias corridos após a data do sorteio. Depois desse período, o valor prescreve e é destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).