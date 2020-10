Saiba como consultar pagamento do Simples Nacional

Simples Nacional é um dos três tipos de regimes tributários. Ele oferece alíquotas menores e uma administração mais simplificada que os regimes de Lucro Presumido e Lucro Real. A saber, ele pode ser optado por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Para participar, os negócios não podem ter faturamento superior à R$ 4,8 milhões no máximo ao ano.

Nesse sentido, o regime une todos os impostos a serem pagos em uma única guia, que leva o nome de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). O DAS deve ser pago até o dia 20 do mês seguinte ao apurado. Esses são os impostos incluídos:

Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)

Contribuição Patronal Previdenciária (CPP)

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)

Contribuição para o PIS/Pasep

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)

Como consultar pagamento do Simples Nacional?

O pagamento do DAS é feito de maneira online, bem como sua consulta. Basta acessar o site do Simples Nacional e clicar na opção “PGDAS-D e DEFIS”. A saber, a primeira sigla significa Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório. Feito isso, é preciso efetuar o login e clicar em “Consultar/Gerar DAS”, onde será possível verificar se há pendências.

Como gerar boleto de pagamento do DAS?

Para imprimir o boleto bancário de pagamento do DAS também é preciso apertar em “PGDAS-D e DEFIS” no portal do Simples Nacional. Depois disso se deverá optar pelo Certificado Digital ou Código de Acesso, e realizar o login. Ao acessar o sistema será possível emitir o boleto.

Simples Nacional para MEI

Quem é Microempreendedor Individual tem um valor fixo a ser pago no DAS. O qual pode ser feito por meio de débito automático, pagamento online ou geração de boleto.

O valor mensal varia de acordo com a área de atuação:

Comércio ou Indústria: R$ 48,70

Prestação de Serviços: R$ 57,25

Comércio e Serviços juntos: R$ 58,25

Ademais, devido a pandemia do novo coronavírus esses pagamentos foram prorrogados por seis meses, conforme Resolução nº 154, de 03 de abril de 2020, do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN). Mas no atual mês de outubro eles já devem ser retomados.