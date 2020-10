Vila Madalena: saiba como é morar no bairro mais boêmio de SP

São Paulo é uma cidade com muitos bairros lotados de cultura e diversidade, certamente um dos principais locais dela dela é o bairro Vila Madalena. O local é refúgio de universitários e pessoas que querem viver em uma localização pulsante e com bastante vida.

São Paulo é uma cidade com muitos bairros lotados de cultura e diversidade, certamente um dos principais locais dela dela é o bairro Vila Madalena. O local é refúgio de universitários e pessoas que querem viver em uma localização pulsante e com bastante vida.

Conheça mais sobre a Vila Madalena abaixo:

A história da Vila Madalena

Antes de tornar-se a famosa Vila Madalena, este bairro paulista era conhecido como Vila dos Farrapos; na época de sua fundação, fazia parte de Pinheiros, outro bairro importante de SP. Como resultado disso, a origem dos dois bairros é a mesma: o local era uma região ocupada pelo povo indígena, mas começou a ser alterada drasticamente com a chegada dos jesuítas.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Porém, mesmo com a chegada dos religiosos, a verdadeira urbanização da Vila Madalena só começou em 1910. Na ocasião, as empresas Light e City anunciaram a construção de uma estação de bonde na Vila Madalena. A chegada do transporte atraiu profissionais e moradores.

Já entre as décadas de 1970 e 1980, o bairro começou a abrigar universitários e professores que foram morar lá graças à proximidade com instituições como Universidade de São Paulo e a Pontifícia Universidade Católica. Com esse crescimento urbano, a região rapidamente começou a ganhar bares, galerias de arte e grifes – dando ao bairro um status de boêmio e descolado.

Surpreendentemente, esse novo perfil do bairro (que antes possuía forte influências da cafeicultura) também provocou alterações no nome de suas ruas. Os estudantes e intelectuais que moravam no bairro renomearam as vias com nomes líricos (por exemplo, Girassol, Purpurina, Harmonia). Essa medida tinha inspiração anarquista e visava quebrar a tradição paulista de homenagear somente autoridades públicas.

A localização do bairro paulista

A Vila Madalena considerada como um dos bairros nobre da cidade de São Paulo. Ela está situada na Zona Oeste da cidade e fica próxima de importantes vias para o trânsito paulista; Avenida Sumaré, Brigadeiro Faria Lima e a Ponte Cidade Universitária são apenas algumas opções de locomoção aos moradores do bairro.

Já no âmbito do transporte público, os moradores da Vila Madalena podem utilizar, principalmente, diversas linhas de ônibus ou a estação Vila Madalena (linha verde). Mas se você tiver um tempo de sobra para uma caminhada, o acesso às estações Faria Lima e Cidade Universitária também é uma possibilidade.

Quanto custa para morar no local?

Em setembro deste ano, o m² da Vila Madalena estava avaliado em R$ 10.820,00 – valor médio considerando imóveis de 1 ou 2 dormitórios com uma vaga.

Como é morar na Vila Madalena? O que fazer no local?

A Vida Madalena afirmam que o local é bem movimentado, arborizado e nunca para. “A Vila tem vida 24 horas. [É] um lugar de pessoas alegres e com uma energia diferente”, afirma uma das moradoras do local. Grande parte de sua movimentação vem da infinidade de bares e restaurantes espalhados dentro da “Vila Madá”.

Pensando em bares, uma das opções mais interessantes certamente é o Olívio Bar. Este estabelecimento é famoso por seus drinks divertidos, servidos em recipientes inusitados – bolsa de sangue, uma mini banheira e a cabeça de porcelana de Donald Trump são algums opções. Os enfeites podem te fazer questionar da qualidade dos drinks, mas pode ficar tranquilo, pois as bebidas deste bar são muito boas.

Os restaurantes Ruaa e Pé de Manga são parada obrigatória para quem prefere trocar a bebida por um prato gostoso. Ambos os locais servem ótimas comidas e drinks também (algo que não pode faltar para os boêmios da Vila Madalena). Contudo, os locais diferem bastante em suas propostas – enquanto o Ruaa é mais jovem, Pé de Manga oferece um ambiente rústico e que deve agradar os mais velhos.

Outro ponto positivo do bairro é a proximidade de ótimos pontos de referência da cultura paulista. Um deles é o Beco do Batman, principal referência na estética do bairro. Esta viela apresenta diversos grafites feitos por talentosos e interessantes artistas urbanos; também rende ótimas fotos para o Instagram. A galeria de arte Choque Cultural também pode ser uma boa opção para entrar em contato com a cultura local. Esta galeria possui em seu acervo obras de artistas como JACA, Daniel Melim e Mariana Martins.

Que tal visitar um dos melhores bairros de SP?