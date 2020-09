Carboxiterapia: o que é e quem pode fazer esse tratamento estético

A carboxiterapia ganhou destaque entre os tratamentos estéticos como forma de combater as estrias, celulite, gordura localizada, flacidez e olheiras. O seu custo mais baixo em relação a outros procedimentos e os resultados duradouros podem explicar a fama.

Porém, como saber se ela é ideal para o seu caso? Para tirar essas e outras dúvidas, venha entender melhor sobre o tratamento, quais os cuidados e riscos. O DCI conversou com a dermatologista Silvana Osorio. Confira:

Afinal, o que é a carboxiterapia?

A carboxiterapia é um procedimento estético que aplica injeções de gás carbônico sob a pele com o objetivo de eliminar as estrias, celulite, gordura localizada e a flacidez.

O método se mostrou bastante eficaz na regeneração dos tecidos e na melhoria da circulação sanguínea. A injeção do gás carbônico é responsável pelo aumento do fluxo sanguíneo, uma vez que ela dilata os vasos e estimula a formação de novos, promovendo a oxigenação do tecido.

Segundo Silvana, ela ainda é muito versátil. Se aplicada no rosto e em determinadas regiões do corpo, ela incentiva a produção de colágeno. “O procedimento é indicado para combater a celulite, principalmente nos quadros associados à flacidez facial e corporal, suavização de cicatrizes e estrias e, até mesmo, para o tratamento de úlceras complicadas”, diz.

Quem pode fazer o tratamento estético?

A dermatologista também explica que o tratamento estético é minimamente invasivo e possui poucas contraindicações. Mas isso não quer dizer ele pode ser feito em qualquer lugar.

“O profissional tem que ser muito preciso no momento da aplicação, para injetar o gás carbônico no local exato e o paciente obter os resultados desejados”, afirma.

Cuidados e riscos

Silvana alerta que o maior risco com o tratamento é o desequilíbrio no pH do sangue causado pela injeção de quantidade de gás acima do permitido. Além disso, a pessoa pode ter alguns efeitos colaterais como inchaço, incômodo no local da aplicação e o surgimento de hematomas.

Por exemplo, no caso da formação de hematomas, deve-se evitar a exposição solar. “É um dos cuidados que a pessoa deve ter para não correr o risco do hematoma manchar a pele”, complementa a especialista.

Existe um número ideal de sessões de carboxiterapia?

Como outros tratamentos estéticos existentes no mercado, o resultado desejado está ligado à quantidade do número de sessões. Logo, no caso desse método, o recomendado é realizar de 5 a 10 sessões com intervalos semanais ou quinzenais. Mas é claro que isso vai depender do seu objetivo.

É a partir da quinta ou sexta sessão que você começa a ver os resultados. Contudo, nos casos de flacidez da pele, o estímulo de colágeno causado pela aplicação de gás carbônico começa a aparecer em duas a três semanas. “É um efeito mais demorado”, diz Silvana.

O procedimento causa dor?

Sem dúvida, o conceito de dor é muito relativo e pessoal. Nas palavras da especialista, a aplicação de gás carbônico sob a pele não é confortável, mas tolerável.

Isso porque a grande novidade em relação à técnica é o aquecimento do componente, que tem como objetivo reduzir as dores durante a aplicação. Geralmente, o gás é infundido na temperatura de 30º a 36ºC, reduzindo assim o incômodo.

Qual o valor da sessão?

O valor do investimento estético vai depender de cada região do país, da clínica, do profissional e dos seus objetivos. Geralmente, cada sessão custa entre R$ 50 a R$ 150. Segundo Silvana, ele é um procedimento de baixo custo comparado a tantos outros. Portanto, pode ser que o método caiba no seu orçamento.

Por fim, cabe lembrar que o resultado de qualquer tratamento estético irá depender também dos hábitos de cada pessoa. Para que o efeito da técnica seja mais duradoura, é bom manter uma alimentação balanceada e fazer exercícios regularmente.

Gostou de saber como funciona a carboxiterapia? Deixe seu comentário e nos fale se ele se encaixa nos seus objetivos!

Fonte: Silvana Osorio é dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia.