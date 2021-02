Franja cacheada: dicas, cuidados e muitas fotos para inspirar

Se no passado a franja parecia ser uma exclusividade dos cabelos lisos, hoje não é mais assim. Com um número cada vez maior de mulheres assumindo os fios naturais e longe do alisamento, a franja cacheada também vem conquistando cada vez mais adeptas, inclusive muitas famosas.

Os cachinhos mais curtos na parte da frente do cabelo dão um charme especial ao visual. E é bem eclética, pois fica bem tanto para as que gostam de cabelos longos como para as que preferem um estilo mais curto. Assim, se tornou uma das tendências de cortes de cabelo para 2021.

Mas, para isso, é importante saber como escolher o melhor tipo de corte e como cuidar corretamente no dia a dia. Veja a seguir algumas dicas e muitas fotos de mulheres com franja cacheada para se inspirar!

Como cortar franja cacheada?

Para quem quer adotar o estilo queridinho do momento, é importante ter alguns cuidados. A recomendação é que o primeiro corte seja feito em um salão, com um bom profissional, que tenha, principalmente, experiência com fios cacheados.

Mas, no dia a dia, para manter, é possível cortar em casa de uma forma simples. Veja o passo a passo:

Corte sempre com o cabelo seco, pois, se estiver molhado, há o risco de encolher depois. Assim você evitar supressas e não fica com o comprimento indesejado.

Separe a franja e prenda o restante do cabelo.

Calcule o tamanho que deseja e deixe um pouco maior, para evitar erros.

Finalize com um ativador de cachos.

Se preferir, pode torcer a franja e cortar, o que faz com que as laterais fiquem maiores e se misturem com o restante do cabelo, dando um estilo mais despojado.

Para quem tem cabelo cacheado ou crespo as franjas repicadas são as que costumam combinar melhor. Elas podem ser mais curtas ou um pouco mais compridas, jogadas na lateral.

Mas vale lembrar que há muitos tipos de cabelo, cada um é diferente do outro, assim como cada pessoa tem um formato de rosto. Portanto, não há uma regra sobre qual a franja cacheada ideal. Veja alguns estilos que têm feito sucesso!

Franja cacheada com cabelos longos

É o estilo mais comum e que tem um número maior de adeptas. Os fios compridos ganham mais movimento.

Franja com os cachos presos

Quem tem cabelo longo com franja cacheada também pode variar o visual usando os fios presos e apenas a franjinha solta.

Cabelos crespos com franja

E não é apenas nos cachos mais soltos que a franja fica bem. O estilo pode combinar bastante com os cabelos crespos.

Curtos com franja

Para os fios curtos as franjas também ficam ótimas, dando um toque mais moderno ao corte.