Como fazer o cabelo crescer: dicas para acelerar o processo

Se você está na missão Rapunzel, sem dúvida já se perguntou como fazer o cabelo crescer mais rápido. Até porque, fios longos e bem cuidados são o sonho de muita gente. O problema é que esse processo pode ser um verdadeiro desafio. Principalmente por alguns fatores que influenciam de forma direta o crescimento dos fios. É o caso da idade, por exemplo. “Com o passar dos anos, é comum que os cabelos cresçam mais devagar. Isso ocorre porque o metabolismo basal diminui”, diz a dermatologista Paola Pomerantzeff.

Além disso, fatores externos, como o estilo de vida, também impactam o processo. “Dieta e hábitos diários modulam a expressão de genes. Como resultado, podem afetar o crescimento do cabelo.” A explicação é do geneticista Marcelo Sady. Mas a boa notícia é que há uma série de cuidados para deixar o cabelo mais longo. Quer saber quais são? Então confira as dicas abaixo.

Como fazer o cabelo crescer – ajuste a alimentação

Uma das dicas sobre como fazer o cabelo crescer é incluir na dieta boas fontes de proteína. “Os fios contêm, basicamente, queratina, que é uma proteína. Então, aposte em alimentos ricos nesse nutriente. Ou seja, peixe, frango, carne magra, ovos e feijão.” A sugestão é da nutróloga Marcella Garcez. “Ademais, minerais metálicos como ferro e cobre também participam da saúde capilar. Assim como as vitaminas do complexo B.” Por isso, consuma fígado, gema de ovo e atum. E também ervilhas e suco de laranja.

Verifique seus níveis de ferro

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 30% da população mundial é anêmica. Isso significa queda na hemoglobina por falta de ferro. “A hemoglobina é importante porque transporta oxigênio dos pulmões. E, então, nutre todas as células do organismo. Isso inclui aquelas que alimentam o cabelo”, diz Lucas Fustinoni, tricologista. Dessa forma, eleve os níveis de ferro para fazer o cabelo crescer. O ideal é apostar em itens como feijão, espinafre, lentilha, castanha de caju e carne vermelha.

Analise os produtos que você utiliza

Se você quer aprender como fazer o cabelo crescer, precisa conhecer os produtos que usa. Isso porque até um simples shampoo pode alterar o ciclo de crescimento natural. “Alguns produtos contêm sulfatos, que são, de fato, agressivos para os fios. E podem colocar a saúde em risco, retardando o crescimento. Por isso, o ideal é optar por produtos sem o ingrediente na fórmula”, aconselha Paola.

Como fazer o cabelo crescer – cuide do couro cabeludo

Uma das causas da demora no processo pode ser a falta de cuidados com o couro cabeludo. Como resultado, pode acontecer uma disbiose capilar. “Esse problema ocorre quando a microbiota da região entra em desequilíbrio. Por consequência, os fios inflamam, ficam fracos e podem cair. Além disso, a condição impede que o cabelo chegue ao seu potencial máximo de crescimento”, diz Lucas.

Por isso, limpe bem o couro cabeludo com shampoo sem sulfato. Por fim, não aplique condicionador na raiz e use o secador apenas no comprimento.

Pare de fumar

Se você fuma, é provável que já saiba que o cigarro impede o cabelo de crescer. “O cigarro contém um coquetel de substâncias químicas. E elas afetam a oxigenação do corpo, incluindo o transporte de nutrientes. Isso atinge o couro cabeludo e retarda o crescimento dos fios”, informa Paola.

Aposte em procedimentos

Outra estratégia para fazer o cabelo crescer é apostar em procedimentos estéticos. Assim como o Eletroderme. Ele é ideal porque ajuda na recuperação, fortalecimento e crescimento capilar. Também combate quadros de alopecia e outros problemas. “O tratamento usa microagulhas que penetram na pele do couro cabeludo. A ação local estimula, por consequência, o crescimento dos fios”, explica o dermatologista Abdo Salomão.

Por fim, caso ainda tenha problemas para fazer o cabelo crescer, consulte um especialista. “Apenas o médico poderá realizar uma avaliação. Bem como pode identificar a real causa do problema. Então, pode indicar o melhor tratamento para que seu cabelo volte a crescer”, finaliza Abdo.

Fontes

Abdo Salomão, dermatologista. Lucas Fustinoni, médico tricologista. Paola Pomerantzeff, dermatologista. Marcella Garcez, nutróloga. Marcelo Sady, pós-doutor em genética.