Como tirar a cutícula da maneira correta e ter unhas saudáveis

A cutícula precisa ser sempre muito bem cuidada. Isso porque ela é uma proteção natural que evita a contaminação de fungos e bactérias pela unha. No entanto, se você souber como tirar a cutícula corretamente, já ajudará muito a deixar suas unhas sempre lindas e saudáveis!

No entanto, nem sempre ir na manicure é uma opção, seja por falta de tempo, por orçamento curto ou mesmo por não gostar de ter outra pessoa fazendo suas unhas.

No entanto, nem sempre ir na manicure é uma opção, seja por falta de tempo, por orçamento curto ou mesmo por não gostar de ter outra pessoa fazendo suas unhas.

Como tirar a cutícula?

Apesar da sua nobre função, ela causa certo incômodo, especialmente quando cresce além do desejado ou fica com aspecto desidratado. Por isso, é importante que você aprenda corretamente como tirar a cutícula para evitar machucá-la.

Preparar

Antes de mais nada, prepare a sua unha. Com um pedaço de algodão e removedor de esmalte, tire os restos de esmalte. Aproveite e lixe sua unha para realinhar o formato.

Hidratar e Amolecer

Então, passe a uma parte fundamental de como tirar a cutícula corretamente: hidratar as cutículas para que elas fiquem molinhas. Afinal, se ela estiver ressecada, fica ainda mais difícil tirar os excessos sem machucar os cantinhos dos dedos.

O segredo é usar o amolecedor de cutículas e deixar o produto agindo por 5 minutos. Logo após passar o produto nas cutículas, você pode colocar uma luva descartável ou umedecer pedaços de algodão na água e colocar sobre as unhas com o amolecedor. Isso vai potencializar o efeito.

Inclusive, o amolecedor de cutícula é indicado para substituir o molho das mãos em vasilhas com água, pois é mais higiênico e evita bactérias. Bons exemplos são o amolecedor de cutículas do O Boticário (R$ 25,00), Ideal (R$ 5,00) e Hidramais (R$ 10,00).

Empurrar

Depois que o amolecedor fez efeito, empurre as cutículas com cuidado usando a espátula. Faça isso até desprendê-la da unha.

Tirar a cutícula

Chegou a hora mais temida: tirar a cutícula com o alicate. Muita gente acaba arrancando bifes das pobrezinhas. Isso provoca um sangramento que às vezes demora a cessar, mais aquela ardência incômoda.

Para evitar esses acidentes, primeiramente certifique-se de que o alicate está bem afiado. Se ele estiver sem fio, só vai “mastigar” as peles e a chance de você se machucar será muito maior.

Logo, coloque o alicate inclinado na horizontal e não deixe a pontinha muito virada para baixo. Além disso, comece sempre removendo as cutículas da lateral das unhas em direção ao centro. Faça movimentos leves, com calma e delicadeza. Quanto mais gentil você for, menos risco.

Uma forma de como tirar a cutícula evitar os cortes e não desproteger tanto a unha, é remover só o que for excesso de cutícula. Não é necessário afundar o alicate nos cantinhos dos dedos.

Outra dica valiosa é espaçar ao máximo o intervalo de retirada das cutículas. Enquanto elas crescem, experimente hidratá-las mais frequentemente. Existem linhas de cremes específicos para a hidratação de cutículas.

Algumas marcas são a L’Occitane (Óleo para Nutrição de cutículas, R$ 39,00), a Granado (Creme para Cutículas, R$ 18,00) e O Boticário (Hidratante para cutículas Cuide-se Bem, R$ 29,90).

Há, ainda, hidratantes para as unhas em formatos de caneta, como a da Granado (R$36,99) e da PrimeCuticle (R$ 63,25). O ideal é só recorrer ao alicate a cada 15 dias.

Outras formas de tirar a cutícula

Embora a solução mais comum para a manutenção das cutículas seja o alicate, algumas pessoas preferem soluções alternativas. É o caso da unha russa, que utiliza outros instrumentos para a tirar a cutícula, sem cortá-la.

Também há a opção de utilizar removedores. Eles são práticos e ajudar a amaciar a pele, suavizando e facilitando a retirada. Outros ainda dispensam completamente o uso de alicates. Entretanto, devem ser aplicados com cuidado apenas em cima da cutícula, pois o excesso na aplicação pode causar ressecamento e quebra das unhas.

O que fazer quando sua cutícula sangrar

A dica de ouro para parar o sangramento depois de machucar a cutícula é: pó hemostático. Procure nas esmalterias ou mesmo nas farmácias, que você vai encontrar. Ele é comum e eficaz, cessa o sangue e a dor em poucos minutos.

Higiene dos instrumentos

Agora que você já aprendeu como tirar a cutícula, é preciso dar atenção aos seus instrumentos. Logo, um cuidado ao qual várias mulheres já estão atentas é que os alicates devem ser de uso individual. Afinal, isso evita contaminações, proliferação de micoses e bactérias em geral.

Além disso, é preciso higienizá-los com frequência, mesmo em casa. É fácil! Basta deixar o alicate de molho na água quente por alguns minutos e depois lavar com sabão neutro. Então, enxágue bem, seque e guarde em uma embalagem plástica limpa. Depois de alguns meses de uso, procure comprar um novo alicate ou afiar o antigo.

E aí, você já conhecia essas dicas de como tirar a cutícula da maneira correta? Se você já testou todas elas e ainda assim não chegou no resultado que queria, saiba que segredo é treinar muito! Com experiência, você vai ter um acabamento cada vez mais bonito na sua unha.