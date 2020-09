Que tal colocar as panturrilhas para jogo com a bermuda e se jogar nos modelos em couro, jeans e até estampados?

Bermuda: 23 looks para te convencer que ela é a peça do momento

Reza a lenda que a bermuda leva esse nome porque a peça é muito utilizada nas ilhas das Bermudas, principalmente por banhistas e surfistas.

Entretanto, você não precisa saber se equilibrar numa prancha para usar o modelo. Pelo contrário, a sugestão é surfar a onda das fashionistas e abusar da peça, que é muito confortável e versátil. Ademais, você vai perceber que em muitas fotos as mulheres estão usando a peça com um tamanquinho. Esse sapato é uma ótima opção para as baixinhas, que gostam de se sentir alongadas.

23 looks com bermuda

Agora que você conhece a história da peça, nada mais justo do que aprender como as fashionistas combinam o modelo com o resto do guarda-roupa. Confira!

Bermuda jeans

As bermudas jeans marcaram presença nas passarelas de verão de 2020. E agora, chegam aos armários das fashionistas, que arrasam no street style.

Bermuda de couro

Outro material em alta é o couro. Afinal, é um bem durável e considerado de luxo. Esse modelo também apareceu nos desfiles desse ano. Uma marca que o incluiu na passarela foi a Celine.

Biker shorts ou bermuda de treino

Apesar de estar perdendo um pouco o reinado para as bermudas jeans e as de couro, as biker shorts ainda são populares nos feeds das fashionistas, pois são muito confortáveis e podem ser utilizadas para se exercitar ou para sair.

Looks com bermuda para trabalhar

Agora, confira como combinar a bermuda com peças de roupa para ir trabalhar. No geral, o blazer é um grande aliado nesse momento, já que o modelo traz maturidade ao look.

Combinações para o verão com bermuda

Na sequência, apaixone-se pelos looks de verão com a peça. Cores quentes, estampas e peças românticas são chave para montar uma combinação alegre com a parte de baixo.

Ideias com bermuda para o inverno e o outono

Por fim, já que somos residentes de um país tropical, nada melhor do que vestir uma bermuda naqueles dias mais amenos do inverno e do outono. Nesses casos, opte por um casaco e um sapato fechado para ficar quentinha.