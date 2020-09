Direto do baú, ou melhor, dos anos 90, a bolsa baguete voltou com tudo! Confira como combinar o modelo com as peças que você tem em casa.

A bolsa baguete voltou! Aprenda como montar looks com o modelo

Nascida em 1997 e concebida pela designer Silvia Fendi, a bolsa baguete voltou ao pódio das tendências da vez, junto as calças de cintura baixa e o estilo grunge.

Curiosamente, o acessório foi nomeado em homenagem à maneira que os franceses carregam o pão, embaixo da axila.

Dessa forma, o modelo que honra a cultura francesa voltou em diversos tamanhos e cores. Ademais, além da versão original da Fendi, outras marcas passaram a ofertar o produto, como é o caso da Prada.

Ano passado, para marcar o retorno da tendência, a Fendi lançou uma campanha chamada #BaguetteFriendsForever, que reuniu um time internacional de modelos e influenciadoras. A atriz Sarah Jessica Parker também participou. Ela fez sucesso com a bolsa na série Sex in the City, transmitida mundialmente no final dos anos 90.

Tendência da bolsa baguete

Em 2020, a bolsa baguete retorna como queridinha do street style das temporadas de moda. Isso porque o modelo é figurinha repetida no guarda-roupa de celebridades internacionais, como as modelos Bella e Gigi Hadid.

Como usar a bolsa baguete

A bolsa baguete pode ser utilizada tanto de dia, quanto em situações à noite. A dica para combinar os looks é pensar no tecido. Materiais com mais brilho harmonizam melhor com peças para ir para uma festa ou um happy hour, enquanto bolsas em cores mais neutras ou foscas são uma boa pedida para o look do trabalho.

Além disso, a peça vai bem com vestidos, blazers e blusas diversas. Entretanto, o único detalhe é que a versão clássica do modelo possui alças curtas. Portanto, tenha isso em mente na hora de escolher a parte de cima, já que o espaço entre o ombro e a bolsa é menor.

Logo, se você quiser combinar uma bolsa baguete com um suéter, por exemplo, opte pelas releituras do modelo tradicional, que vêm com alças mais longas.

Look com blazer e bolsa baguete para o escritório

Opções para a noite, com tecido brilhante e pedras cravejadas:

13 looks com bolsa baguete para se inspirar

Agora que você já conhece a história da bolsa baguete, e sabe que ela pode ser uma peça coringa tanto para o dia quanto para a noite, confira algumas opções de combinações.

Para a casual friday, bolsa baguete mais tricô

Em segundo lugar, bolsa baguete com blazer para aqueles dias mais arrumadinhos

Bolsas baguete em modelos coloridos

Confira também algumas opções de looks com baguete para a noite

Aprenda como combinar a bolsa baguete com vestidos