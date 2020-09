Conheça a história do visual despreocupado e cheio de atitude que voltou a ser tendência no mundo da moda. Veja ainda muitos looks para se inspirar.

Os anos 1990 voltaram. Pelo menos no universo da moda. Pois é, a gente sabe que volta e meia diferentes tendências do passado são resgatadas. Então agora é a vez do estilo grunge, uma das marcas registradas daquela década, retornar às ruas – e ao seu guarda-roupa também.

O que é o estilo grunge?

O estilo grunge surgiu no final dos anos 1980, em Seattle, nos Estados Unidos. Integrantes de bandas da cidade iniciaram o movimento que mescla o punk e o rock. Certamente, estamos falando de grupos como Alice in Chains, Soundgarden, Pearl Jam e Nirvana.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Traduzida para o português, a palavra grunge significa “sujeira”. Assim, o termo descreve justamente a mistura de gêneros musicais que compõe o estilo. Por outro lado, as letras falavam de temas como sofrimento, violência e abusos. Canções como “Smells Like Teen Spirit”, “Black” e “Black Hole Sun” seguem fazendo sucesso até hoje.

Na moda, os artistas deram fama ao visual sem compromisso e bagunçado. Sua marca registrada era, sem dúvida, a camisa xadrez e os jeans rasgados. Além disso, o grunge tem um espírito de rebeldia que se traduz em peças largas e desbotadas, camisetas de bandas, coturnos e tênis.

Apesar de despretensioso e da aparência desleixada, o estilo grunge tem muita atitude. Mas os looks podem ser também bastante confortáveis. Afinal, você tem que estar pronto para curtir um show ou arrasar na pista de skate. O melhor é que você pode apostar no visual tanto para o dia quanto para a noite. É só usar as referências de um jeito mais arrumado.

Como usar o estilo grunge girl

Foi o estilista Marc Jacobs quem levou o look grunge para as passarelas, em 1993. A coleção tinha peças com cara de brechó, com estampas xadrez, camisetas com rasgos, boinas, coturnos e Birkenstocks. O desfile fez história e serviu para aumentar o sucesso do estilo.

Agora, em 2020, o grunge está de volta. Repaginado, mas ainda com essa pegada alternativa e despreocupada.

E quais são os itens indispensáveis para montar um look com esse estilo? Em primeiro lugar, a clássica camisa xadrez de flanela. Ela é simplesmente a cara do movimento.

Aproveite para usar a tendência oversized, ou seja, escolha peças (camisas, camisetas, calças e casacos) um ou dois números acima do seu. Afinal, a ideia é deixar a roupa bem folgada mesmo. Você pode usar a camisa como uma terceira peça ou amarrar na cintura para fazer um charme.

Além disso, aposte em camisetas de bandas, calças jeans rasgadas ou de couro sintético. Já as cores do grunge são, principalmente, tons de vermelho, roxo e, claro, preto.

Nos pés, use coturnos, botas ou tênis como o all-star. Por fim, abuse de acessórios como gorros, bandanas e correntes de metal.

Confira 20 looks para se inspirar

Agora que você já conhece o estilo grunge e as principais peças desse guarda-roupa, que tal conferir alguns looks para servir de inspiração?

O xadrez combina muito com o estilo grunge. Então, que tal usar a estampa na parte de baixo?

Jeans, principalmente as versões detonadas, são a cara desse estilo

Para um toque de romantismo, aposte nos vestidos

No verão, adapte o estilo grunge com shorts e macacões curtinhos

Dicas para os pés

Você pode cortar suas camisetas e usar o estilo cropped

O look grunge também pode ser mais arrumadinho