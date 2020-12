Se você quer curtir um verão com estilo, é hora de apostar nos acessórios como o chapéu de praia. O chapéu é um dos acessórios mais versáteis e antigos.

O acessório é útil para enfeitar a cabeça e trazer charme para o look, assim como para proteger do frio ou do sol. É o aliado perfeito para quem está buscando tornar o look mais chamativo.

Assim, o chapéu pode ser um item usado para ocasiões mais elegantes, como um casamento pela manhã ou para curtir o sol numa praia incrível.

Por isso, preparamos um guia para você escolher o modelo ideal para o seu estilo, além de se inspirar com nossas indicações. Além disso, você também vai aprender alguns truques para desamassar aquele chapéu de praia que está guardado há algum tempo.

Tipos de chapéu de praia

Agora, é hora de conhecer alguns modelos de chapéu de praia que você pode apostar e arrasar no visual. Esses modelos estão em alta e são tendência para o verão 2021.

Floppy

O chapéu floppy é um dos modelos que chegou para ficar. Sendo um modelo com um formato diferenciado. Mais justo no topo da cabeça, o chapéu floppy lembra uma saia.

A tendência é personalizar o seu chapéu desse modelo, colocando suas iniciais ou seu nome. Também pode postar em miçangas e outros itens para decorar e deixar mais interessante. É um modelo bastante escolhido por influenciadoras e bem moderno.

Chapéu Palheta e Panamá

O chapéu panamá tem as “abas” mais curtas e mais estruturadas. Assim como o chapéu de praia palheta, o chapéu panamá é mais sofisticado que o floppy devido a sua estrutura mais firme.

É uma ótima dica para quem quer apostar em um acessório versátil que se adapta bem para diversas ocasiões, seja para a praia ou para um almoço ao ar livre, por exemplo.

Chapéu de praia de palha tailandesa

Outro modelo que está em alta é o chapéu de palha tailandesa. É um chapéu muito escolhido por surfistas. Ele tem abas maiores e até um cordão para ajustá-lo ao seu rosto.

É ideal para quem vai pegar muito sol, como em uma trilha para chegar até a praia, por exemplo. Geralmente, esse tipo de chapéu contém uma estampa na parte interna que dá o charme para o acessório.

Então, você agora conhece os principais modelos de chapéu de praia que prometem fazer ainda mais sucesso em 2021. Eles são modelos bem democráticos e que vão deixar o seu look ainda mais interessante. Mas, há quem prefira apostar em viseiras ou bonés para um look mais descolado.

Como desamassar chapéu de palha

Uma dica que nem todo mundo fala é sobre como desamassar aquele chapéu que você tem guardado e só tira do armário uma vez por ano. Afinal, por muitas estações ele fica esquecido, não é mesmo?

Mas, é bem simples. Basta seguir alguns passos rápidos e manter os cuidados com o seu acessório para que ele não perca a sua beleza. Confira:

Tenha em mãos uma toalha de rosto, jornais velhos e ferro de passar roupa; Umedeça a toalha; Preencha a copa do chapéu com as folhas de jornal; Agora, coloque o pano úmido sobre o chapéu de praia e vá passando o ferro quente de forma suave, sempre utilizando a toalha como intermediário; Repita o processo também na copa do chapéu; Seque ao sol.

Para evitar que o chapéu de praia acumule dobras, guarde-o de forma correta, evitando que itens mais pesados fiquem sobre ele. Também evite colocá-lo em locais de muito movimento.

Então, que tal aderir ao chapéu de praia para deixar o seu verão 2021 ainda mais incrível? Aproveite para conferir as dicas de bolsa de praia que vão ser tendência para o próximo ano!