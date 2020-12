O verão está chegando e você pode apostar nas tendências de óculos de sol para 2021. Os modelos diferentes estão em alta e você pode começar o ano já no estilo.

Mas, quais são os modelos que estão em alta? Qual tipo de óculos escolher? São vários estilos diferentes que vão fazer você se inspirar bastante.

O DCI fez uma seleção das tendências para óculos de sol para 2021 para você escolher o modelo ideal para estar na moda no verão.

Principais tendências em óculos de sol para 2021

Seja um modelo mais vintage ou mais modernos, os modelos para 2021 são bem estilosos e cheios de charme. Há peças para todos os gostos. Confira os modelos que estarão em alta em 2021:

1. Óculos de gatinho

Então, para começar, vamos falar sobre o modelo que não sai mais das tendências e é sempre muito escolhido por fashionistas, uma opção fora do tradicional.

Assim, os óculos no estilo gatinho são inspirados nos anos 50, com um toque bem retrô. Além do formato diferenciado, você apostar em estampas para dar um up no visual.

Então, esse modelo é muito estiloso e fashion, ideal para quem gosta de estar sempre nas tendências, trazendo um look que saíram direto das passarelas.

2. Lentes quadradas

Outro modelo que está há alguns anos como tendência, as lentes quadradas são modelos que não podem faltar para o verão 2021.

Os óculos podem ser grandes ou ter lentes pequenas, vai depender do tamanho do seu rosto e do formato dele. Isso porque rostos pequenos, pedem lentes menores. 3. Óculos de sol para 2021: armações brancas Outra aposta certeira de óculos de sol para 2021 são armações brancas. As armações dessa cor estão fazendo sucesso e prometem fazer ainda mais. Elas são bem chiques e elegantes. A vantagem de optar pelos óculos com armação branca é a combinação de cores que pode rolar. Essa cor combina muito bem com diversas outras, deixando o estilo ainda mais chamativo. Além disso, ele é bem marcante. 4. Lentes ovais e coloridas Apostar nos óculos para 2021 é apostar em lentes coloridas e ovais. Esse estilo bem comum nos anos 90 voltou de vez e é um estilo bem tumblr girl. Apesar de lindos, os óculos de lente oval não protegem tão bem assim os olhos, mas é uma ótima aposta para dias menos quentes, com um tempo mais nublado. Os óculos coloridos podem ser uma escolha bem divertida para o seu estilo, você pode quebrar um estilo mais sério, mais discreto com a aposta nas lentes coloridas. Melhores modelos de óculos para cada rosto Mas, quais os modelos óculos de sol para 2021 mais combinam com o seu rosto? Saiba como escolher o modelo certo para o seu rosto e o seu estilo: Rosto oval: pessoas com rosto oval combinam com diversos estilos de óculos, sejam eles ovais, quadrados ou redondos. É o rosto mais fácil de combinar.

pessoas com rosto oval combinam com diversos estilos de óculos, sejam eles ovais, quadrados ou redondos. É o rosto mais fácil de combinar. Rosto redondo: rosto redondo combina bem com armações mais angulares, como retangulares ou quadradas.

rosto redondo combina bem com armações mais angulares, como retangulares ou quadradas. Triangular: rostos triangulares combinam muito bem com armações mais finas ou armações ovaladas na parte inferior.

rostos triangulares combinam muito bem com armações mais finas ou armações ovaladas na parte inferior. Quadrado: opte por óculos mais arrendondados para dar uma suavizada. Além disso, é importante seguir algumas dicas na hora de escolher os óculos de sol. Por isso, confira alguns dos itens que você precisa se atentar na hora de escolher o seu: O apoio do nariz deve estar confortável e em perfeito encaixe.

Faça o teste do sorriso . Ao usar os óculos e sorrir, a armação não deve se mexer pelo seu rosto.

. Ao usar os óculos e sorrir, a armação não deve se mexer pelo seu rosto. As pupilas devem estar centralizadas com os óculos.

Pesquise bem antes de escolher os óculos de sol. É importante fazer a escolha com calma, porque os óculos precisam estar bem confortáveis em seu rosto.

Diferentes dos óculos de grau, os óculos de sol podem cobrir as sobrancelhas. Dessa maneira, fica mais fácil escolher o estilo de óculos que mais se adapta a você, não é mesmo? Com essas dicas, não tem erro na escolha. Assim, são diversas as opções de óculos de sol para 2021, modelos para todos os estilos e gostos. Seja um estilo mais tradicional ou mais moderno, são vários modelos que vão ser tendência no verão. Basta escolher o que mais se adapta ao seu rosto e ao seu estilo. Aproveite para conhecer mais tendências para 2021, com o neon.