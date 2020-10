Tendências verão 2021: prepare-se para a próxima estação

Confira tudo o que vai fazer sucesso nos dias mais quentes do ano não só no universo da moda, mas também nos calçados e acessórios.

Nas últimas semanas, o Brasil viveu uma onda de calor tão intensa que parecia difícil acreditar que ainda estamos em plena primavera. Mas a verdade é que essa prévia funcionou para nos dar uma boa ideia do que nos espera a partir de dezembro. Que tal, então, aproveitar o momento para descobrir quais são as principais tendências verão 2021?

As cores do verão

Vamos começar falando de cores. Depois de meses de isolamento social por causa do Coronavírus e do clima de muita incerteza, a aposta da moda está em vibrações mais positivas e otimistas. Assim, a paleta do verão 2021 vai ser recheada de cores alegres e vibrantes.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Nesse sentido, teremos muito laranja, fúcsia e amarelo. O vermelho bem vivo também estará em alta. Aliás, o lançamento do tom Pantone Period chegou bem a tempo de fazer parte dessa tendência.

A cartela de cores conta ainda com looks em branco total, que trazem uma sensação de limpeza e pureza, ao lado de neutros suaves e terrosos, candy colors e variações do verde – do militar à tonalidade menta.

Por fim, entre as tendências verão 2021 veremos diversas estampas, como tie dye, xadrez vichy e florais.

As tendências verão 2021 na moda

A moda do verão 2021 vai seguir dando espaço para o loungewear. Ou seja, prepare-se para ver por aí muitos pijamas, conjuntos e peças leves e fluidas. O laise, tecido de algodão que lembra a renda, também vem com tudo. Tudo isso porque conforto é uma das palavras-chave da estação, o que é perfeito para os dias quentes.

Lembra que falamos do visual branco total? Pois é, temas monocromáticos estarão em alta, cheios de elegância e alongando a silhueta.

Além disso, a alfaiataria continua fazendo sucesso em diversas ocasiões, seja em cores vibrantes, tons pastel ou modelagens mais amplas e maleáveis. Itens estruturados também são bem-vindos, mas sem deixar de lado o aspecto confortável. Por isso, invista não apenas em terninhos e blazers, mas também em bermudas.

Mais uma tendência verão 2021 é a combinação da cintura alta com cropped. Vale tanto um top curtinho quanto blusas amarradas com nó. Assim, o look fica despojado e, ao mesmo tempo, sofisticado.

Veremos ainda mangas bufantes, numa vibe boho-chic, e também lingeries à mostra, criando looks modernos com um toque de sensualidade.

Sobre a moda praia, já te contamos que os biquínis do verão 2021 terão muitos babados, tops em estilo ciganinha, peças esportivas e feitas de crochê, além de cores como branco, neon, candy colors, tie dye e animal print.

Os calçados da estação

Nos pés, o foco também serão o bem-estar e a praticidade. Assim, entre as tendências verão 2021, temos as sandálias flat, principalmente com pegada mais rústica, com corda e ráfia, e amarrações.

Por outro lado, o salto nunca sai de moda. Mas os donos da vez são os formatos diferentes, como o taça e o bloco.

Invista ainda em calçados metalizados, de bico quadrado e com soft volume, ou seja, que levam materiais macios e acolchoado nas tiras.

Acessórios que serão tendência no verão 2021

Os acessórios do verão 2021 chegam para evoluir tendências passadas, com mix de formatos, estilos e materiais, resgate de peças vintage, além de apostas mais divertidas e despojadas.

Teremos, então, colares e pulseiras em tamanhos exagerados. Ademais, há lenços nas mais diversas variações e muitas correntes não só no pescoço, como também em bolsas e cintos.

Pérolas e conchas também estarão em alta, assim como brincos assimétricos, pedras e miçangas coloridas, e bolsas de palha.