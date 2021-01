Organizar um casamento requer muitos detalhes e para quem vai organizar a festa no próximo ano, que tal decidir um dos detalhes com inspirações de vestidos de noiva 2021?

Assim como outras peças de vestuário, os vestidos de noiva também seguem as tendências, trazendo inspirações para as noivinhas de plantão.

Afinal, as festas de casamento também evoluem com o tempo e as tendências estão sempre presentes em decoração, buffet e muito mais. Com os vestidos, não poderia ser diferente.

Por isso, elencamos os principais modelos de vestidos de noiva 2021 que vão ser tendência. Assim, fica mais fácil escolher o vestido para o grande dia.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Os modelos de vestido de noiva 2021

Escolher o vestido para o dia do casamento é uma tarefa difícil, não é mesmo? Qual modelo usar? Qual tecido? Manga longa? Tomara que caia? São tantas opções que faz parecer uma missão impossível.

Mas, guiar-se por algumas tendências pode ser uma ótima ajuda para facilitar na hora de escolher o vestido de noiva. Por isso, confira algumas das tendências para o próximo ano:

Vestidos de noiva com Laços

Uma das tendências para 2021 é apostar em vestido de noiva onde o destaque vai para o laço. Apostar em vestidos lisos, estruturados, mas com um laço mais chamativo é uma ótima ideia.

O laço pode aparecer no ombro, nas costas ou até mesmo na frente do vestido. São diversas as opções para deixar o vestido ainda mais charmoso. Os laços são uma forma de deixar o vestido mais romântico.

Capas

Mais uma tendência superestilosa para 2021 é apostar em capas. Isso mesmo, vestidos com capas para deixar o estilo mais elegante e com muita personalidade. É ideal para noivas que curtem um estilo mais diferenciado, já que não é uma opção muito comum por aí.

Mangas bufantes

Outra aposta para os vestidos de noiva 2021 é optar por mangas bufantes. As mangas mais volumosas trazem um ar mais retrô, vintage para o estilo. Elas são perfeitas para quem quer atrair atenção para parte superior do vestido.

Assim, as mangas bufantes trazem um visual mais elegante e clássico para as noivas. Se o seu casamento for algo mais chique, sofisticado, esse modelo é uma ótima opção.

Vestidos de noiva com volume

Para 2021, os vestidos de noiva com volume estarão em alta. Um volume mais clean, chique, com uma saia mais volumosa. Essa opção é para quem gosta de ousar e atrair ainda mais os olhares.

Ombro a ombro – Vestido de noiva 2021

O modelo ombro a ombro é perfeito para quem quer chamar atenção para o colo. Ele traz uma pegada mais romântica para a noiva, além de ser bem feminino.

Você pode até optar por misturar tendências como o ombro a ombro e as mangas bufantes, deixando o estilo mais moderno e com muita personalidade.

Transparência

E para as noivas que querem um visual mais sensual, mas sem perder a elegância de uma noiva, a transparência é uma ótima opção. Uma transparência sutil e delicada, que vai deixar o visual mais charmoso.

Mas, você pode optar por transparência nas mangas, por exemplo, para deixar o vestido mais discreto, e menos vazado, se você preferir.

Renda de flores – Vestido de noiva 2021

A renda com desenho de flores não é novidade. Muitas noivas apostam nesse estilo para o vestido, mas ele promete fazer ainda mais sucesso no ano de 2021.

Assim, os apliques de renda de flores por partes do vestido fazem com que ele seja mais artesanal, mais rústico. É uma ótima opção para casamentos durante o dia.

Uma forma bacana de usar essa renda é misturando com transparência. A combinação dessas tendências forma um vestido incrível e cheio de estilo.

Inspire-se e escolha o seu vestido de noiva 2021!

Apesar de todos esses vestidos estarem em alta, é importante que você conheça o seu próprio estilo e personalidade. Afinal, não adianta seguir as tendências e não estar confortável no seu grande dia.

Os modelos, claro, podem ser adaptados para suas necessidades e você pode misturar algumas tendências para alcançar o modelo dos sonhos. Mas, inspiração é sempre bom, não é mesmo?

Assim, escolher a peça para o grande dia fica mais fácil com essas tendências de vestidos de noiva 2021, não é mesmo? Agora, é hora de aprender a organizar o chá bar para se preparar para o casamento.