Chá bar: saiba tudo o que você precisa para organizar o seu

Essa é como uma versão um pouco diferente dos já tradicionais chás de panela. O Chá Bar é uma ótima opção para uma festa mista – com amigos da noiva e também do noivo. Se você está pensando em organizar um, saiba tudo que você precisa!

Certamente o Chá Bar é o tipo de reunião pré-casamento perfeita para quem adora receber os amigos em casa e saborear drinks.

Em resumo, nele os amigos se reúnem para curtir um momento juntos e dão presentes que vão compor o bar da casa do novo casal.

São itens como bebidas, acessórios para o preparo de drinks e recipientes para servir bebidas e petiscos, por exemplo.

Entretanto, também há quem prefira fazer o evento só entre os homens ou só entre as mulheres!

Como organizar um chá bar

A organização de um chá bar é, então, muito parecida com um chá de panela. Normalmente recebe a ajuda dos padrinhos do casal na organização e acontece cerca de um mês antes do casório. Logo, a ideia é reunir apenas os amigos mais chegados em um momento prazeroso e divertido. Além disso, os padrinhos organizam uma lista de presentes para que cada pessoa dê um deles.

Assim, para recepcionar os amigos no Chá Bar, pense em um evento que tem a ver com o estilo dos noivos. Algumas ideias legais são, por exemplo: preparar um rodízio de pizzas com muitos drinks diferentes, uma mesa de canapés com coquetéis, um jantar envolvendo algum tema que os noivos tenham gosto em comum (que tal uma noite mexicana?!), contratar um barman, organizar uma noite de vinhos… Enfim: é só soltar a imaginação!

Brincadeiras com os noivos

Além disso, no Chá Bar também é legal fazer brincadeiras que envolvam os noivos, assim como é feito nos chás de panela ou nas despedidas de solteiro/a.

Logo, aposte em competições de karaokê, fazer times e competir num jogo de mímicas, adivinhar presentes ou mesmo criar um quiz com os noivos para saber o quanto um conhece o outro.

Com certeza essas atividades vão tornar o tempo muito mais divertido e render boas memórias desse momento!

Lista de Presentes

Por fim, mesmo com que os padrinhos ajudem a organizar o Chá Bar, os noivos é que devem criar a lista de presentes.

Portanto os organizadores podem mencionar um item no convite de cada um dos convidados ou disponibilizar a lista em uma loja específica. Assim, os convidado vai até lá e escolhe o presente que prefere comprar.

No entanto, é importante lembrar que os itens da lista de chá bar não devem ser muito caros. Afina, os convidados ainda terão que arcar com o seu presente de casamento.

Sugestão de presentes para Chá Bar:

Abridor de latas

Abridor de garrafas

Aquecedor para conhaque

Avental

Balde e pegador de gelo

Balde para garrafas

Bebidas de todos os tipos (vinho, champanhe, whisky, licor, etc.)

Berloque para taças

Biqueiras

Canecas de Cerveja

Colher para coquetel

Conjunto para caipirinha

Cooler

Copos (cerveja, shots, whisky, vodca)

Cortador de lacre de garrafa

Coqueteleira (shaker)

Decantador

Descaroçador de Azeitonas

Dosador de bebidas

Espremedor de limão

Facas de serra

Garfinhos para petiscos

Garrafa de flair

Garrafa para licor

Livro de receitas de bebidas e coquetéis

Livro sobre vinhos

Moedor de gelo

Mini adega

Mixing Glass

Pá de gelo

Passador de gelo

Petisqueira

Pipoqueira

Porta-copos

Porta-garrafas

Porta-latas

Porta-guardanapos

Potes para patê

Queijeira

Quebra-nozes

Saca-rolhas

Suporte para garrafas

Tábua para frios e queijos

Tábua para cortar frutas

Taças (vinhos, champanhe, licor etc.)

Tampa para garrafas

Travessas para salgados

Agora é só fazer a lista de convidados e se preparar para mais um momento memorável do seu noivado!