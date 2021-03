Bolsa de Valores vai funcionar durante feriado antecipado em São Paulo

A B3, empresa que opera as bolsas de valores e de futuros de São Paulo, informou que manterá seu calendário original de funcionamento mesmo com o feriado antecipado decretado na capital.

Bolsa de Valores no feriado antecipado em São Paulo

Em nota, a empresa “reforça que nos dias 26, 29, 30, 31 e 1º de abril haverá atividades de registro, negociação, depósito centralizado, compensação, liquidação e de infraestrutura para financiamento”.

No dia 2 de abril, que já seria originalmente feriado por ser Sexta-Feira Santa, não haverá pregão.

Entenda o feriado antecipado

A Prefeitura de São Paulo anunciou na quinta-feira 18, que vai antecipar cinco feriados municipais a partir de 26 de março.

O objetivo é tentar aumentar o isolamento social e conter o avanço de casos de covid-19 na cidade.

Foram antecipados dois feriados de 2021 (Corpus Christi, de junho; e Dia da Consciência Negra, de novembro) e três feriados de 2022 (aniversário de São Paulo, de janeiro; Corpus Christi, de junho; e Dia da Consciência Negra, de novembro).

Apesar do funcionamento da Bolsa, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que fechará as agências. Segundo a instituição, bancos farão o atendimento de forma digital, via celular, internet e caixas eletrônicos.

Com isso, as datas originais de pagamentos continuam valendo, apesar dos feriados sem alterações de vencimentos.

Os números da pandemia estão preocupando em São Paulo. Hoje, são mais de 2,3 milhões de casos no estado e 67,5 mil mortes. Nas últimas 24 horas, foram 144 mortos no estado e 8,2 novos mil casos.

Já no Brasil, são quase 12 milhões de casos e 294 mil mortes. Nas últimas 24 horas, houve um aumento de 47 mil casos e de 1.290 mortes.