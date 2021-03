A forte instabilidade que tem permeado a bolsa de valores é também uma oportunidade de ganho para os investidores mais ágeis e com bom faro no mercado. É a chance de ganho com o giro rápido de papeis. É o movimento de comprar e vender ações no mesmo dia com diferença de preços.

A fonte de lucro são os vaivéns das cotações. O desafio é acertar a mão: comprar na baixa e vender na alta ou vender na alta para recomprar na baixa. Tudo isso muito rápido, em um mesmo dia.

Comprar e vender ações

É uma estratégia que foge ao lugar-comum das recomendações de especialistas de que, para ganhar com ações, é preciso paciência e tempo. Mais que isso, para ser bem-sucedido, a compra de ações deve ser vista como investimento de maturação longa, sem previsão de data de resgate.

A ideia que dá suporte a essa orientação é que, ao longo do tempo, determinada ação tende a incorporar em seu valor resultados e fundamentos positivos da empresa emissora, o fluxo positivo de caixa. E não apenas reagir a eventos ou expectativas circunstanciais ao longo da vida da companhia. Um período de maturação necessário para que o investimento renda bons frutos ao acionista/investidor.

Essa perspectiva deve ser considerada, dizem especialistas, especialmente em momentos de grandes incertezas político-econômicas. Como o que o País atravessa, agravado pela crise da pandemia. Uma avaliação que estaria pautando a decisão de boa parte dos investidores que migraram da renda fixa, de juros nas mínimas históricas, para a renda variável, em busca de maiores ganhos, principalmente na bolsa de valores.

Portanto, comprar e vender papeis dentro de um mesmo pregão pode resultar em ganhos, mas em perda também no fim do dia.

Como são as aplicações de curtíssimo prazo

Na ponta contrária dos que aguardam pelo retorno com ações em período mais elástico, porém, estão atuando os investidores atrás de lucros rápidos em operações conhecidas como day-trade. São assim conhecidas operações rápidas de compra e venda, ou vice-versa, de ações, em geral em um mesmo pregão, em que o investidor embolsa como lucro a diferença de preços entre as duas operações.

Ela exige agilidade e faro (feeling) apurado do investidor, para que não erre a mão na aposta. Umas das modalidades mais comuns consiste, por exemplo, em comprar uma ação barata de manhã para vendê-la à tarde, com valorização, portanto com lucro. Em operação inversa, é possível também vender uma ação valorizada de manhã para recomprá-la, por valor supostamente mais baixo à tarde.

Pela dinâmica da operação, que exige giro rápido das ações, ela é feita em geral com os principais papeis que formam o Ibovespa, o principal índice da B3, os de maior liquidez ou fácil negociação no mercado.

São papeis que costumam responder mais também a fatos pontuais, como os de empresas ligadas à exportação de commodities, minério de ferro e petróleo, por exemplo. Sobretudo no período mais recente, os preços dessas commodities têm passado por fortes solavancos, de acordo com expectativas otimistas ou pessimistas de crescimento da economia global.