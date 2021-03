Ibovespa sobe de olho nos desdobramentos da troca de ministros

Ibovespa hoje: Os efeitos da intensa movimentação em Brasília com a troca de seis ministros do primeiro escalão em uma só canetada, promovida na segunda-feira, 29, sobre os mercados tem foco especial em uma das substituições: a da Secretaria de Governo, responsável pela interlocução entre o Executivo e o Legislativo e que passará a ser ocupada pela deputada Flávia Arruda (PF-DF), fortemente ligada politicamente ao presidente da Câmara, Arthur Lira e tida como uma vitória do chamado centrão.

O mercado deve passar a olhar para essa troca com mais atenção a partir de agora, uma vez que o diálogo entre os dois poderes será determinante para o andamento de reformas e, mais ainda, vai exigir uma costura política para resolver o problema da aprovação polêmica do Orçamento 2021. Sem acordo em torno do projeto orçamentário aprovado, na semana passada, as atividades do governo podem ficar comprometidas. Afeta a retomada da economia, já combalida pela pandemia da covid-19 e pela falta de planejamento para imunização, compra de vacinas e problemas afins.

Ainda no cenário doméstico, destaque para o Índice Geral de Preços Médio (IGP-M), que subiu 2,94% em março, alta que levou o indicador a uma elevação acumulada de 8,26% no ano e 31,10% em 12 meses., segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV). é preciso destacar que o índice é usado como base para o cálculo do reajuste dos aluguéis.

Também é ruim a notícia da alta de 5,22% da inflação da indústria, em fevereiro, recorde desde 2014, segundo maior recorde seguido, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, também divulgado nesta segunda-feira.

Nesse cenário, o Ibovespa abriu o dia em leve alta. Às 10h20,pelo horário de Brasília, o índice registrava alta de 0,01%, aos 115.432 pontos, enquanto o dólar subia 0,21%, negociado a R$ 5,78.

Ibovespa hoje, 30 de março de 2021

No exterior, o dia começou com alta de 1,77% nos juros pagos nos títulos do Tesouro americano com prazo de 10 anos, maior remuneração desde o início da pandemia. Puxou a alta a expectativa em torno do programa de recuperação da economia que deverá ser anunciado pelo presidente Joe Biden, na quarta-feira, 30. O pacote de medidas deve somar US$ 3 trilhões. Mas também vai na conta o receio de alta da inflação caso o Federal Reserve (Fed) não promova alta dos juros de curto prazo. Além disso, investidores também estão de olho nos reflexos da instabilidade causada após o fundo Archego liquidar posições de mais de US$ 20 bilhões.

Na Europa, há mais otimismo de empresas e consumidores da Zona do Euro com o mercado pós-quarentena. Dados sobre confiança de mercado atingiram 101 pontos em março, superior à projeção de 96 pontos. Além disso, Reino Unido e Espanha começam a testar novas possibilidades de retorno às atividades, ainda que de maneira cuidadosa.

(Colaboração: Roseli Lopes)