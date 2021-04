Ibovespa abre em alta com cenário doméstico ainda no radar

Após um dia conturbado, o cenário doméstico continua no radar dos investidores, que ainda tentam digerir a reforma ministerial e a troca no comando das Forças Armadas. O Ibovespa abriu em leve alta, de 0,04% às 10h11 (horário de Brasília), aos 116.893 pontos.

Ibovespa hoje, 31 de março de 2021

Enquanto mantém a atenção voltada para o Orçamento 2021, o mercado deve reagir aos números do desemprego no país, que ficou em 14,2% no trimestre encerrado em fevereiro, na Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (Pnad) Contínua divulgada hoje pelo Banco Central, que mostrou que pouca redução teve em relação à amostra anterior, e que 14,1 milhões de brasileiros ainda estão sem emprego formal.

Hoje, o mercado também acompanha com tenção três reuniões ligadas à pandemia. O Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia da Covid-19, criado após pressão do Congresso e de governadores sobre o presidente Jair Bolsonaro, se reúne no Palácio do Planalto. Também hoje, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) se reúne em reunião pública extraordinária para decidir se libera o uso emergencial do imunizante da Janssem e pela autorização de pedido do Ministério da Saúde, para importação e distribuição da Covaxin. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga vai hoje à Câmara para discutir a crise da pandemia.

Na terça-feira [30], o Brasil registrou mais um recorde de mortes diárias na média móvel, com 3.668 mortes em 24 horas. Com isso, já são 12.664.058 casos e 317.936 óbitos por covid-19 desde o início da pandemia, segundo balanço do consórcio de veículos de imprensa. Só em março deste ano, já são 62,9 mil mortes, quase duas vezes mais do que o total de julho de 2020, o segundo com mais óbitos.

Já na noite de ontem, o governo federal assinou uma medida provisória que destina R$ 5,3 bilhões em crédito extraordinário para o Ministério da Saúde. O objetivo é que o dinheiro seja usado em ações de combate à pandemia do novo coronavírus, com o valor destinado à Fiocruz, ao Hospital Nossa Senhora da Conceição (RS) e ao Fundo Nacional de Saúde.

Lá fora, os mercados esperam pela divulgação do pacote de Infraestrutura que será apresentado pelo presidente Joe Biden, em no valor de US$ 3 trilhões. Também nos EUA, a informação de que o país criou 517 mil vagas no setor privado em março, de acordo com o Relatório de Emprego ADP. Enquanto isso, as projeções dos economistas apontavam para criação de 550 mil novos postos de trabalho, de acordo com o Refinitiv, decepcionando um pouco o mercado.

O mercado também digere bons números apresentados na Europa e na China, que apontam recuperação da economia global, após os índices asiáticos fecharem em queda em sua maioria e os europeus operando perto da estabilidade há pouco.

Leia sobre o Ibovespa e mercado no DCI