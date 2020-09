Carteira recomendada: veja as 4 ações com mais indicações na semana

Nas carteiras recomendadas dessa semana destacam-se ações da B3, Iochpe-Maxion, Magazine Luiza e Via Varejo. Cada uma delas contou com duas indicações dentre as carteiras semanais das seguintes instituições financeiras: Ativa Investimentos, Guide Investimentos, Mirae Asset, MyCap Investimentos e Terra Investimentos. Desse modo, estas sugestões valem até o dia 25 de setembro, sexta-feira.

Nesse sentido, uma carteira recomendada nada mais é do que um conjunto de ativos sugeridos para um investidor. Nas carteiras semanais de ações são indicados papéis considerados potenciais ao longo desse período.

B3

A bolsa de valores brasileira teve suas próprias ações recomendadas pelas corretora Guide e MyCap Investimentos. A saber, a B3 atua em criação e administração de sistemas de negociação, compensação, liquidação, depósito e registro de ações e outros tipos de ativo.

A Guide Investimentos aponta que em meio a um cenário conturbado, a companhia tem apresentado grande volume de negociações. “Esperamos que os números operacionais da B3 continuem com volume mais forte neste 2020, especialmente de ações (segmento Bovespa) e futuros (segmento BM&F), diante do quadro de taxas de juros mais baixas” diz o relatório.

Iochpe-Maxion

Os papéis da Iochpe-Maxion foram recomendados pela Ativa Investimentos e pela Mirae Asset. A saber, a companhia produz componentes para automóveis, é líder em produção de rodas automotivas. Conta com 31 fábricas em 14 países.

A companhia teve queda de mais de 50% na receita líquida no segundo trimestre de 2020, em relação ao mesmo período do ano anterior. Também apresentou aumento do endividamento. No entanto, a Mirae Asset espera que haja recuperação do mercado de automóveis até o fim do ano e ao longo de 2021. Além disso, a ação da empresa está “muito descontada”, ou seja, está sendo negociada por um preço abaixo de seu valor patrimonial.

Magazine Luiza

A Magazine Luiza continua nas carteiras recomendadas da Mirae Asset e MyCap Investimentos. Recentemente, a varejista anunciou processo seletivo para trainee exclusivo para pessoas negras.

A Magalu tem forte atuação no e-commerce, algo que se potencializou no cenário pandêmico. Sendo assim, a Mirae Asset espera que a companhia obtenha melhores resultados devido ao cenários de de juros inflação baixos, além da recuperação gradual da economia. “Estimamos que também deverá continuar estudando novas aquisições e inaugurando novas lojas ao longo dos próximos meses” diz o texto.

Via Varejo

O ativo da Via Varejo está presente nas carteiras da Mirae Asset e da Terra Investimentos. A varejista de eletroeletrônicos e móveis, administra as lojas Casas Bahia e Pontofrio. Além disso, também é responsável pela fábrica de móveis Bartira e pela plataforma de e-commerce do Extra.

No segundo trimestre do ano houve um aumento de 290% nas vendas online em relação ao mesmo período de 2019. Portanto, “foi um resultado sólido, superior ao esperado e com a surpresa do forte crescimento nas vendas online” diz texto da Mirae Asset, que espera que a empresa tenha resultados ainda melhores nos próximos trimestres

Veja então as carteiras recomendadas das cinco corretoras monitoradas. Bem como, suas modificações.

Ativa Investimentos

Em princípio, a carteira recomendada da Ativa Investimentos teve duas modificações. As ações da Natura e Duratex, deram lugar à Randon e Suzano Papel e Celulose.

Randon (RAPT4)

Suzano Papel e Celulose (SUZB3)

Camil Alimentos (CAML3)

Iochpe-Maxion (MYPK3)

Ultrapar (UGPA3)

Guide Investimentos

Ademais, a Guide Investimentos também fez duas mudanças. Saíram ações da Burger King Brasil e Hapvida, e entraram ativos da B3 e Localiza.

B3 (B3SA3)

CSN (CSN3)

Localiza (RENT3)

Locaweb (LWSA3)

Natura (NTCO3)

Mirae Asset

Em seguida, a carteira semanal da Mirae Asset retirou ação do Bradesco e incluiu papel da Iochpe-Maxion.

Cosan (CSAN3)

Gerdau (GGBR4)

Indústrias Romi (ROMI3)

Iochpe-Maxion (MYPK3)

JBS (JBSS3)

Klabin Unit (KLBN11)

Magazine Luiza (MGLU3)

Randon (RAPT4)

Vale (VALE3)

Via Varejo (VVAR3)

MyCap Investimentos

Já a MyCap Investimentos adicionou ativo da B3, e excluiu ação da Cyrela.

B3 (B3SA3)

Marfrig (MRFG3)

Magazine Luiza (MGLU3)

PetroRio (PRIO3)

Movida Participacoes (MOVI3)

Terra Investimentos

Por fim, a Terra Investimentos não fez mudanças na carteira recomendada.

MRV (MRVE3)

TIM (TIMP3)

Banco do Brasil (BBAS3)

Via Varejo (VVAR3)

Iguatemi (IGTA3)