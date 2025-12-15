Investimentos

Dividendos Bradespar chega a R$ 587 milhões em 2025

O valor inclui dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP)


Dividendos Bradespar Foto: Getty Images

A Bradespar (BRAP4) aprovou a distribuição de R$ 587 milhões em proventos aos acionistas. De acordo com fato relevante divulgado pela companhia, a decisão foi tomada pelo conselho de administração e comunicada nesta segunda-feira (15).

Do total, R$ 330 milhões serão pagos em dividendos. A maior parte, R$ 250 milhões, será depositada em 30 de dezembro de 2025. Os R$ 80 milhões restantes têm pagamento previsto para 13 de março de 2026.

Na primeira parcela dos dividendos, o valor será de R$ 0,597218470 por ação ordinária e R$ 0,656940317 por ação preferencial. Na segunda etapa, os acionistas receberão R$ 0,191109 por ação ordinária e R$ 0,210220 por ação preferencial.

Além dos dividendos, a empresa aprovou o pagamento de R$ 257 milhões em juros sobre o capital próprio (JCP). O valor bruto corresponde a R$ 0,613940 por ação ordinária e R$ 0,675334 por ação preferencial.

Com a retenção de 15% de Imposto de Renda, o valor líquido do JCP a ser pago em 13 de março de 2026 será de R$ 0,521849 por ação ordinária e R$ 0,574034 por ação preferencial, exceto para acionistas isentos.

Terão direito aos proventos os investidores com ações da Bradespar na posição de 15 de dezembro de 2025. Segundo a companhia, os valores aprovados serão considerados no cálculo dos dividendos obrigatórios previstos em seu estatuto social.

O que é a Bradespar?

A Bradespar S.A., por meio de sua participação na VALE, atua como mineradora na produção de minério de ferro e pelotas, além de níquel no Brasil. A empresa também produz cobre, carvão térmico e metalúrgico, manganês, metais do grupo da platina, ouro e prata, bem como matérias-primas para a indústria siderúrgica com aplicações na indústria de aço inoxidável e ligas metálicas utilizadas na produção de diversos produtos. A Bradespar S.A. foi fundada em 1942 e sua sede fica em São Paulo, Brasil.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

