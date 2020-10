A Big Hit Entertainment, empresa de gestão do BTS, começa a negociação de suas ações no mercado de ações na Coreia do Sul nesta quinta-feira (15).

A Big Hit Entertainment, empresa de gestão do BTS, começa a negociação de suas ações no mercado de ações na Coreia do Sul nesta quinta-feira (15).

A oferta pública inicial da Big Hit Entertainment para pessoas físicas ocorreu na semana passada.

O potencial da empresa e o recente sucesso da BTS no cenário musical pop mundial geraram grande interesse do público, mesmo entre aqueles que não são necessariamente fãs do grupo pop.

“Não sou um fã de BTS, mas vi a oferta pública inicial da Big Hit Entertainment como uma chance de investimento”, disse Kwon Chanyoung,. Ela é uma professora do ensino médio que fez uma oferta pela oferta pública inicial na semana passada.

“Meu marido e eu estávamos convencidos de que as ações da empresa vão disparar após a estreia no mercado. Considerando o recente sucesso da BTS no mercado de discos na Coréia e no exterior”, acrescentou.

No entanto, o preço da oferta IPO não era acessível para todos os fãs .

“Eu queria comprar a ação inicialmente, mas o preço de oferta era mais que eu poderia pagar”, disse Jiyun Choi.

IPO da empresa de gestão do BTS

Os investidores de varejo sul-coreanos investiram mais de US $ 50 bilhões ao tentarem apostar em ações da Big Hit Entertainment. Esse é mais de 600 vezes o valor das ações em oferta, de acordo com a Reuters.

A banda, apoiada por uma enorme base de fãs global, acaba de chegar ao primeiro lugar na parada de singles da Billboard Hot 100 dos EUA.

Oferecendo cerca de 20% da empresa em seu IPO, a Big Hit Entertainment, liderada pelo CEO Bang Si-hyuk, arrecadou cerca de US$ 830 milhões. Na parte institucional da oferta, os investidores manifestaram interesse em mais de 1.000 vezes o número de ações em oferta, segundo relatório da Reuters.