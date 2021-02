Curso do Google de empreendedorismo feminino: veja como se inscrever

O Google abriu um novo programa de empreendedorismo gratuito no último dia 24 de fevereiro. O público alvo? As mulheres. O curso que vai abordar diversos aspectos de capacitações profissionais relacionados ao público feminino acontecerá no dia 8 de março, mesma data em que é comemorado o Dia Internacional das Mulheres.

Chamado “Cresça com o Google para Mulheres que Querem Empreender”, o programa é 100% online e gratuito, e para se inscrever basta preencher um rápido formulário. Pensando nisso, o DCI resolveu mostrar o passo a passo da inscrição, que não leva nem 5 minutos. Confira a seguir:

Separamos todas as informações de como se inscrever no programa de capacitação Cresça com o Google para Mulheres que Querem Empreender. O curso de um único dia tem como objetivo trazer conteúdos relevantes e dicas práticas sobre liderança feminina, marca pessoal, vendas e finanças.

Quando vai acontecer? 8 de março de 2021

8 de março de 2021 Que horas? 09:00 – 10:10 BRT

09:00 – 10:10 BRT Onde? plataforma digital do Google

Para se inscrever:

Acesse a página do evento;

Clique em “Inscreva-se”;

Inicie uma sessão com sua conta ou crie uma;

Ao dar início a sessão, preencha o formulário que irá aparecer na sua tela;

Informe seu e-mail, primeiro nome, telefone, estado e sexo;

Leia com atenção os termos e as condições e confirme.

Ao finalizar sua inscrição, ainda é possível acrescentar as palestras em seu calendário do Google. Assim, no dia e no horário, você receberá uma notificação lembrando do evento.

Programação do curso do Google para empreendedorismo

As palestras previstas para o evento serão todas apresentadas por mulheres. Nomes como Dilma Campos, Paula Bazzo, Rachel Maia, Cris Ueda, Dany Cavarlo e Priscilla de Sá, irão debater a liderança feminina no mercado de trabalho e também como alanvar os negócios.

Segundo o Google, “cada vez mais mulheres apostam no desejo de empreender, mas durante esse caminho desafiador podem surgir obstáculos relacionados à gestão, administração e comunicação de seus negócios.” A diretora de marketing da empresa global, Susana Ayarza, ficará com a abertura do programa no início do dia, por volta das 9h. Os temas são os mais diversos, indo desde “liderança para empreendedoras” até como “vender o seu peixe”.