Zhong Shanshan é agora o novo homem mais rico da China com uma fortuna avaliada em US$ 58,7 bilhões.

O novo homem mais rico da China é um magnata da água engarrafada. Ele se chama Zhong Shanshan e fundou a Nongfu Spring em 1996 na província de Zhejiang, na costa oriental da China.

De acordo com o Bloomberg Billionaires, Zhong está na primeira posição dos homens mais ricos do país, com uma fortuna avaliada em de US$ 58,7 bilhões.

Além disso, ele já era a terceira pessoa mais rica da China depois que sua empresa abriu o capital no início deste mês com uma listagem de sucesso em Hong Kong.

A recente listagem no mercado de ações de sua empresa de água engarrafada e o controle acionário de um fabricante de vacinas ajudaram a aumentar sua fortuna. Dessa forma, Zhong agora ocupa a 17ª posição geral na lista das 500 pessoas mais ricas do mundo.

O homem mais rico da China

O novo status de Zhong de homem mais rico da China também o coloca à frente de Pony Ma, que fundou a Tencent (TCEHY).

Ao contrário de Jack Ma e Pony Ma, Zhong não é um empresário de tecnologia. Mas, fora de sua participação na Nongfu Spring, ele é o chefe de um fabricante de vacinas, a Beijing Wantai Biological Pharmacy. Essa empresa abriu o capital em Xangai este ano, o que também ajudou a aumentar a riqueza de Zhong.

Ele também é conhecido por ser mais discreto e recluso em comparação com outros líderes empresariais, o que lhe valeu o apelido de “lobo solitário”. Atualmente, Zhong é a segunda pessoa mais rica da Ásia, atrás de Mukesh Ambani da Índia, o bilionário por trás da Reliance Industries.

A maioria dos novos bilionários da China vem da indústria de tecnologia. Mas as tensões crescentes entre a China e os Estados Unidos sobre Huawei, TikTok e WeChat derrubaram as avaliações das ações chinesas de tecnologia.

O setor de alimentos e alimentos da China agora está competindo com sua indústria de tecnologia na produção dos empresários mais ricos do país.