Presidentes mais ricos dos EUA: veja quem são e quais suas fortunas

Os presidentes mais ricos dos EUA formam uma extensa lista, incluindo o mais recente ex-comandante do país, Donald Trump. Assim, quando assumiu o cargo, em 2017, ele se tornou o primeiro presidente bilionário. Na época, sua fortuna era de US$ 3,7 bilhões (R$ 11,8 bilhões).

Mas Trump não é o único mais rico que ocupou o maior cargo da Casa Branca. Vários nomes prestigiados e com boas quantias na conta bancária ocuparam a cadeira de presidente nos Estados Unidos. E figuraram nas tradicionais listas divulgadas pela Forbes.

A publicação avalia os nomes de acordo com os parâmetros económicos de cada época. Portanto, os presidentes mais ricos viveram nos séculos XVIII e XIX, e fizeram fortuna com base em grandes propriedades. As contas incluem o património familiar, salários, direitos de autor, ações em empresas e outras formas de rendimento.

Baseado nessas informações, acompanhe abaixo uma lista com os presidentes mais ricos dos EUA, incluindo nomes recentes como John F. Keneddy e George Washington. Veja!

Os 5 presidentes mais ricos dos EUA

1. Donald Trump

Já citado anteriormente, o ex-presidente Donald Trump, que ficou no poder de 2017 a 2020, tem uma fortuna de quase 2,9 mil milhões de euros, de acordo com a revista Forbes, está no topo da lista, sendo a pessoa mais rica da história dos EUA.

E grande parte desta fortuna foi construída devido aos investimentos imobiliários, de Trump. Todos somam um valor estimado em 1,3 mil milhões de euros só em Nova Iorque. E por volta de 608 milhões de euros em imóveis fora da Big Apple.

Trump herdou os negócios imobiliários do pai, onde o grande foco era a construção de casas para famílias de classe média no Queens, em Nova York, e posteriormente Manhattan.

O ex-presidente também lucra muito com a venda dos direitos de sua marca para os mais variados negócios, de vodka a hotéis espalhados pelo mundo, inclusive no Brasil.

2. John F. Kennedy

O presidente John F. Kennedy (1961-1963) nasceu numa família rica. Mas depois de seu matrimónio com Jackie Kennedy, que pertence a uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos, aumentou sua fortuna de mais de 922 milhões de dólares.

O pai de John, Joe Kennedy foi um dos homens mais ricos do país que fez fortuna no setor bancário. Inclusive, ele bancou toda a campanha presidencial do filho.

John Kennedy morreu com 38 anos, antes de herdar a riqueza da família. Por isso, sua fortuna em termos líquidos não é contabilizável para liderar este ranking.

3. George Washington

Em terceiro lugar na lista dos presidentes mais ricos dos EUA aparece George Washington (1789- 1797). O primeiro presidente dos EUA soma uma fortuna que hoje valeria 484 milhões de euros.

Washington era proprietário de terras espalhadas por vários estados americanos. Assim, ele chegou a ser um dos 100 homens mais ricos dos Estados Unidos. Ele tinha 300 escravos e sua enorme propriedade ficava no estado de Virgínia, que se estendia por mais de 3 mil hectares.

Mas o seu casamento com Martha Washington, que era uma viúva rica e foi a primeira moradora da Casa Branca a ser tratada por “primeira-dama”, ajudou mais ainda em seus negócios.

Uma curiosidade: é que boa parte do patrimônio de Washington estava atrelada à quantidade de escravos que ele possuía.

4. Thomas Jefferson

Thomas Jefferson (1801-1809) foi o terceiro presidente eleito. Toda a sua fortuna soma cerca de 195 milhões de euros. O dinheiro era oriundo de uma herança de dezenas de escravos e uma propriedade de mais de 1200 hectares.

Jefferson, cujo rosto ficou eternizado na nota de 2 dólares, por muitos anos viveu endividado. Mesmo que tenha vivido como fazendeiro na Virgínia. Ele chegou a ser um dos homens mais ricos do estado.

Mas o bom período durou pouco. Quando morreu, sua dívida pessoal era de US$ 106 mil, o equivalente a R$ 339 mil, ou mais de US$ 1 milhão, que seriam R$ 3,2 milhões em dinheiro de hoje.

5. Teddy Roosevelt

Por fim, na lista dos presidentes mais ricos dos EUA, está Teddy Roosevelt (1901-1909). Nascido numa família rica e influente em Nova Iorque, somou em sua vida uma fortuna de quase 115 milhões de euros. Ele enriqueceu graças à aquisição de terrenos, incluindo uma propriedade que ainda hoje se encontra em Long Island.

Além disso, Roosevelt possuía investimentos em manufatura e no mercado financeiro. Mas grande parte do dinheiro que juntou foi após sair da presidência, em 1910. Nesse período, ele voltou a se dedicar à literatura e se tornou um dos escritores de maior sucesso da época.

Portanto, esses foram os presidentes mais ricos dos EUA, que fizeram história com sua grande quantia em dinheiro e por ocuparem o cargo mais poderoso do país.

