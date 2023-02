Pacheco é quem foi eleito Presidente do Senado; veja número de votos

Rodrigo Pacheco (PSD-MG) foi reeleito presidente do Senado e do Congresso Nacional para os próximos dois anos.O resultado da eleição foi em primeiro turno nesta quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023, em votação secreta.

De acordo com a Agência Senado, para ser eleito presidente, o candidato precisaria ter pelo menos 41 votos, ou seja, maioria absoluta do Plenário da Casa. Os senadores votaram em tradicionais cédulas de papel, depositadas em urnas e apuradas por um grupo. As cédulas serão destruídas em seguida, como manda o Regimento Interno do Senado.

O mandato de Pacheco como presidente do Senado vai até 2025, tendo em vista que o mandato dos senadores é de oito anos.

Pacheco recebeu quantos votos no Senado?

Rodrigo Pacheco recebeu 49 votos contra 32 de Rogério Marinho (PL-RN). A candidatura de Pacheco contou com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de seis partidos: PSD (15), MDB (10), PT (9), PSB (4), PDT (3) e Rede (1).

A votação se deu por meio de cédulas de papel inseridas em envelopes. A cédula continha os nomes dos candidatos por ordem alfabética e deverá ser assinalada com um "x" no nome escolhido. Depois de depositar o envelope na urna, o senador assinará a lista de votação.

O novo presidente do Senado tem 46 anos. Nascido em Porto Velho (RO), Pacheco cresceu em Passos (MG) e se formou na faculdade de direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) e iniciou a carreira.

Em 2014, foi eleito deputado federal. Na Câmara dos Deputados, Pacheco presidiu a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Em 2018, ele foi eleito senador, com 20,49% dos votos de seu estado, Minas Gerais.

Assista ao vídeo do plenário: