Eduardo Bolsonaro sobre uso de máscaras: ‘Enfia no rabo’

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) fez uma transmissão ao vivo na conta do seu Instagram na noite de quarta-feira, 10 de março, onde respondeu as críticas que vem recebendo sobre o uso de máscaras de proteção da Covid-19. O filho do presidente se irritou ao entrar no assunto e não conteve os ânimos. Confira a seguir:

Eduardo Bolsonaro crítica uso de máscara

Para Eduardo, o filho 03 de Bolsonaro, é “uma pena que a imprensa mequetrefe” fique avisando o uso de máscara. A declaração aconteceu após o Jornal Nacional noticiar que o presidente compareceu em 36 eventos oficiais sem a proteção, que é recomendada e comprovada pela OMS. Em um evento no Palácio do Planalto, em Brasília, Bolsonaro usou máscara após sugerir que a mesma não traz benefícios para as pessoas, de acordo com um estudo alemão.

“Enfia [a máscara] no rabo gente, porra. A gente está lá trabalhando, ralando”, dissertou Eduardo Bolsonaro, que também comentou sobre a repercussão que a comitiva do governo brasileiro causou ao deixar o Brasil, todos sem máscara, e desembarcarem em Israel com a proteção. Eduardo também está na viagem, liderada pelo chanceler Ernesto Araújo.

“Sabe o que é pegar aqui … voou, foi pra Israel. Chegamos em Israel cinco horas a mais que no Brasil, voo de três escalas. Chega lá você nem toma banho, às vezes, vai direto para os compromissos”, exaltou o filho 03 do presidente.

Após volta de Lula, Bolsonaro coloca máscara e defende vacina

O presidente Jair Bolsonaro apareceu usando máscara de proteção contra a COVID-19 em um evento no Planalto. Entretanto, isso surpreendeu até mesmo os apoiadores do presidente, já que semanas antes ele havia dito que a eficácia das máscaras eram questionáveis, e comentado sobre um suposto estudo que estava sendo feito na Europa, este que comprovava que as máscaras de proteção são “prejudiciais” para a saúde.

De acordo com apurações do portal G1, da Globo, a última vez que Bolsonaro foi visto com máscara de proteção em um compromisso foi no dia 3 de fevereiro. A medida é recomendada desde março de 2020, quando a pandemia do novo coronavírus se espalhou pelo mundo. Sob recomendação da OMS, ONU e de toda a comunidade científica, as máscaras são as grandes aliadas para se proteger da doença.