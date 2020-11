Eleições 2020: saiba como consultar os candidatos a vereador

Eleições 2020 – No dia 15 de novembro, os eleitores brasileiros irão votar para escolher os próximos prefeitos e vereadores de seus respectivos municípios. Para que haja transparência durante as campanhas, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza uma plataforma exclusiva para consulta de informações dos candidatos. Esses dados englobam desde as prestações de contas, como despesas e doações recebidas, à informações particulares, como estado civil, números de documentos, entre outros.

O Jornal DCI preparou um passo a passo de como consultar candidatos a vereador, mas o mesmo processo pode servir para consultar informações de candidatos a prefeito também. Confira!

Passo a passo de como consultar candidatos a vereador

A plataforma disponibilizada pelo TSE é o DivulgaCandContas, base de dados confiável de todos os candidatos que tiveram a candidatura aprovada nas eleições 2020, em todos os 5568 municípios do Brasil.

Para acessar essas informações é muito simples. Siga as instruções pelo celular ou computador:

1. Acesse o site do DivulgaCandContas e selecione a Região;

2. Selecione o estado que o vereador está concorrendo e clique em “Candidatos”;

3. Clique em “Pesquisar Municípios” e digite o nome da cidade;

4. No campo “Prefeitos” mude para “Vereadores” e pesquise o nome do candidato que quer consultar. Nesta etapa, já é possível verificar algumas informações, como nome de urna, nome completo, número, partido e coligação, e situação do candidato – se foi deferido ou indeferido;

5. Ao clicar no candidato que deseja consultar, terá acesso a todas as informações sobre ele. Os dados variam desde data de nascimento, cor, estado civil, grau de escolaridade, a dados sobre os gastos de campanha, valores recebidos, despesas, sites oficiais e etc.

Para consultar candidatos a prefeito e vice-prefeito, basta realizar o mesmo processo e selecionar a opção que desejar no “Passo 4” desta matéria. No caso das candidaturas a prefeito, o TSE disponibiliza os planos de governo.

