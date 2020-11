Arthur do Val, o Mamãe Falei, traz propostas sobre juventude e educação

Eleições 2020 – O candidato do partido Patriota, Arthur do Val, conhecido também como Mamãe Falei, propôs várias implementações e mudanças na gestão do ensino da capital paulista. Dentre as propostas, o plano de governo do integrante do Movimento Brasil Livre (MBL) prioriza o atendimento à primeira infância, com a integração de programas que alcancem as crianças desde a gestação até o ingresso na escola básica.

Propostas de Mamãe Falei sobre educação

O ideal do candidato é tornar a gestão do ensino mais eficiente, com o objetivo de propiciar o melhor ambiente escolar para o aluno. As seguintes propostas estão no plano de governo de Arthur do Val:

Aumentar esforços para reduzir as faltas dos professores, melhorar a formação e reformular os planos de carreira;

Criação de creches nas áreas periféricas da cidade, contando com amplo suporte pedagógico para fomentar o acompanhamento das famílias, especialmente as mais carentes;

Valorizar os bons professores em detrimento dos maus;

Parcerias na iniciativa privada para oferecer uma alimentação saudável;

Prioridade no atendimento à primeira infância, com programas que alcancem desde a gestação até o ingresso na escola básica.

Com relação à criação de vagas nas creches, o patriota afirma que irá buscar a ampliação do sistema de voucher e parcerias com a iniciativa privada. Outra meta é implantar em São Paulo o modelo de Escola 360. Nesse modelo, as escolas ficam abertas à comunidade 360 dias do ano para que tenham acesso a lazer nas quadras poliesportivas, incentivadas por profissionais de esporte.

De acordo com o candidato, a Escola 360 também terá o objetivo de oferecer reforço escolar aos finais de semana para as crianças que não estejam conseguindo acompanhar o ritmo das aulas. Ainda, conta com o oferecimento de cursos profissionalizantes nas escolas, em parceria com a iniciativa privada.

