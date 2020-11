Eleições 2020: conheça os candidatos a vice-prefeito em SP

Eleições 2020 – O primeiro turno das eleições municipais se aproxima, as candidaturas já foram deferidas e as campanhas estão super engajadas. Para que o eleitor vote consciente, é importante conhecer os candidatos a prefeito, mas também seus vices.

Dentre os concorrentes em São Paulo, está a líder do movimento Vem Pra Rua que defendeu o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, grandes empresários, presidentes de partido, vereadores, sindicalistas e deputados muito conhecidos.

Candidatos a vice-prefeito de São Paulo nas eleições 2020

Nesta quinta-feira (29), foi divulgado pela XP/Ipespe uma pesquisa sobre eleições 2020. Os dados apontam a queda de Celso Russomanno (Republicano), o crescimento de Guilherme Boulos (PSOL) e a consolidação de Bruno Covas (PSDB) na liderança. (Saiba mais)

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Diante disso, o Jornal DCI organizou, em ordem alfabética, detalhes do histórico dos candidatos a vice-prefeito de SP, também muito relevantes para as pesquisas e eleição. Conheça um pouco de cada um em suas atuações na política e também vida pessoal.

Adelaide Oliveira (PATRIOTA) – vice de Arthur do Val (PATRIOTA)

Adelaide é líder do movimento Vem Pra Rua, grupo que defendeu o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2016 e grandes apoiadores das operações Lava Jato. A também PATRIOTA é candidata a vice-prefeita de Arthur do Val, que é integrante do Movimento Brasil Livre (MBL).

Andrea Barcelos (PCDOB) – vice de Orlando Silva (PCDOB)

Andrea Barcelos, 46 anos, é diretora honorária do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, e enfermeira no Hospital Ignácio Proença de Gouvêa, na Mooca, zona leste da capital paulista. A princípio, concorreria à vereadora nas eleições 2020, mas formou a chapa com Orlando Silva, de mesmo partido.

Antonio Neto (PDT) – vice de Márcio França (PSB)

Antonio Neto é presidente municipal do Partido Democrático Trabalhista (PDT), defende, principalmente, o combate à desigualdade. O candidato a vice-prefeito de França já participou de diversos sindicatos como Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados de São Paulo (Sindpd) e Central Geral dos Trabalhadores (CGT). Ele acredita que somente Márcio pode tirar São Paulo do atraso e realmente fazer a diferença.

Carlos Zarattini (PT) – vice de Jilmar Tatto (PT)

Zarattini está em seu quarto mandado como deputado federal, também já foi deputado estadual por São Paulo e vereador na capital paulista. A princípio, o Partido dos Trabalhadores (PT) cogitou três mulheres como candidatas, mas o economista foi confirmado para a posição após uma reunião da executiva municipal do partido.

Henrique Áreas (PCO) – vice de Antônio Carlos Silva (PCO)

Áreas é formado em Ciências Sociais e, atualmente, é membro do comitê central do partido. Filiado ao PCO desde 2007, Henrique foi candidato a prefeito nas eleições municipais de 2016. Além disso, em 2018, o candidato a vice-prefeito de Antônio Carlos teve sua candidatura a deputado federal indeferida.

Ivan Sayeg (PSL) – vice de Joice Hasselmann (PSL)

Ivan Leão Sayeg é empresário e um grande apoiador da operação Lava Jato e do ex-ministro da justiça Sérgio Moro. Formado em comunicação social, Sayeg é herdeiro da Casa Leão Joalheria e irmão de Lydia Sayeg, ex-participante do reality show Mulheres Ricas, da Band.

Jairo Glikson (PRTB) – vice de Levy Fidelix (PRTB)

Glikson é advogado e já foi candidato a vice-prefeito de Fidelix nas eleições de 2016. Em 2018, foi candidato a vice de Rodrigo Tavares (genro do candidato a prefeito), para o governo do Estado. Além disso, Glikson é o atual coordenador da campanha eleitoral de Fidelix nas eleições 2020.

Luiza Erundina (PSOL) – vice de Guilherme Boulos (PSOL )

A deputada federal está em seu sexto mandato e foi a primeira prefeita da capital paulista em 1988, representando um partido de esquerda. Luiza Erundina, 85 anos, candidatou-se à prefeitura de SP em 2016 e, hoje, defende a candidatura de Boulos, principalmente dos ataques que o intitulam como um “petista dentro do PSOL”.

Marco Dipreto (REDE) – vice de Marina Helou (REDE)

Marco Dipreto é jornalista e porta-voz do partido REDE. O candidato a vice-prefeito de Marina Helou, deputada estadual, também é empresário e fundador da Editora Dipreto, comprometido e engajado em projetos que possuem foco no protagonismo negro.

Marcos da Costa (PTB) – vice de Celso Russomanno (REPUBLICANOS)

Marcos da Costa é formando em direito, é sócio de um escritório de advocacia na capital paulista e foi presidente estadual da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de 2013 a 2018. A princípio, o PTB ia lançar a candidatura de Costa para prefeito de SP, mas decidiu-se que o partido apoiaria o candidato Celso Russomanno.

Marina Helena (NOVO), vice de Filipe Sabará (NOVO)

Maria Helena atuou como diretora da Secretaria de Desestatização no Ministério da Economia a convite de Paulo Guedes. No último sábado (24), a economista renunciou sua candidaturas, após Sabará ter sido expulso do partido NOVO. Diante disso, o candidato a prefeito teve sua candidatura indeferida pelo TSE, saiba mais.

Marta Costa (PSD), vice de Andrea Matarazzo (PSD)

Marta Costa é formada em Letras e Administração, filha de pastor e ex-vereadora da capital paulista. A candidata foi a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-presidente na mesa diretora da Câmara Municipal de SP. Também foi eleita deputada estadual em 2014 e reeleita em 2018.

Professor Lucas (PSTU), vice de Vera Lúcia (PSTU)

Lucas Shimabukulo, 38 anos, é professor de História da rede pública municipal, na Zona Sul de São Paulo, graduado em História e mestre em Educação, Linguagem e Psicologia, ambos pela USP. Atua principalmente nas lutas das periferias por uma educação pública de qualidade.

Ricardo Nunes (MDB), vice de Bruno Covas (PSDB)

Esta é a primeira vez que Nunes disputa um cargo no executivo, atualmente está no seu segundo mandado como vereador na capital paulista (o mais votado nas eleições de 2012 e 2016). Nunes é empresário e fundador do Jornal de Bairro “Hora de Ação” e da empresa Nikkey.

Veja também: qual é o partido dos candidatos a prefeito de SP!