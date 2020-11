Candidato favorito de Goiânia, Maguito Vilela segue em estado grave

Candidato à Prefeitura em Goiânia, Maguito Vilela segue internado após contrair covid-19 durante sua campanha. Conforme pesquisa divulgada pelo Ibope em 28/11, o político possui 59% das intenções de voto. Saiba onde está internado e qual é o seu estado de saúde de acordo com boletim médico.

Qual é o estado de saúde de Maguito Vilela?

Maguito Vilela testou positivo para o coronavírus em 20 de outubro. Em apenas uma semana, seu estado de saúde apresentou grave piora, pois estava com 75% dos pulmões inflamados; o agravamento do quadro gerou sua transferência ao hospital Albert Einstein em São Paulo. Poucos dias depois foi intubado pela primeira vez.

Desde então, seu quadro variou muito – após uma breve melhora, voltou a ser intubado em 15 de novembro. Segundo boletim divulgado pelo Albert Einstein hoje, o quadro de Maguito Vilela é grave, mas foi estabilizado com a utilização de sedativos. Além disso, o favorito de Goiânia continua respirando com a ajuda de aparelhos e passa por hemodiálise. Filho do candidato, Daniel Maguito afirmou ontem que “estamos muito otimistas de que em breve ele estará conosco.”

Grande parte de sua campanha após a internação foi encabeçada por Daniel e o vice de Maguito, Rogério Cruz.

Quem é o candidato favorito de Goiânia?

Na frente da corrida pela prefeitura em Goiânia, Maguito Vilela possui uma carreira longa na política. Além de cargos no legislativo, o goiano já foi Governador de Goiás e vice-presidente do Banco do Brasil em 2007. Apesar da experiência, também já foi alvo de polêmicas. A principal delas é a citação de seu nome na delação entregue pela Odebrecht ao Supremo Tribunal Federal. O candidato e seu filho teriam recebido aproximadamente R$ 1,5 milhão de reais em caixa 2 para suas campanhas.