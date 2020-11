Em todo o país, algumas zonas e sessões eleitorais mudaram de local por causa da pandemia do novo coronavírus ou porque escolas entraram em reforma. Para saber o local de votação no segundo turno das Eleições 2020, os eleitores das 57 cidades brasileiras que irão às urnas neste domingo, 29 de novembro, devem e podem consultar o local e seção de várias formas.

Veja como saber o local de votação nas Eleições 2020

Site do TSE

A primeira e mais segura informação para saber o local de votação está no canal oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Através do número do CPF, nome da mãe e data de nascimento é possível descobrir onde o eleitor vota.

Aplicativo e-Título

Se o eleitor baixou o aplicativo e-Título até as 23h59 de ontem (28), ele pode saber o local de votação consultando a plataforma.

Basta acessar o aplicativo e ir em Consultar Local de Votação que lá vai conter todas as informações, inclusive se houve mudança de seção eleitoral.

WhatsApp – como saber o local de votação

Além do site e da plataforma e-Título, o TSE disponibilizou um canal de contato com eleitores brasileiros diretamente via WhatsApp. Dentro do projeto ‘ Tira-Dúvidas Eleitorais’, o eleitor pode acessar o assistente virtual e descobrir informações sobre dia, horário e local de votação.

O número é +55 61 9637-1078 e para saber o local de votação basta o eleitor digitar a opção 6.

Uma das orientações da Justiça Eleitoral é confirmar ou até reconfirmar o local de votação antes de sair de casa para evitar deslocamentos desnecessários no dia da eleição.

O eleitor que souber qual é o seu local de votação poderá votar mesmo sem o título eleitoral em mãos – bastará levar qualquer documento oficial com foto. Vale lembrar que, em decorrência da pandemia da Covid-19, há algumas regras de prevenção e precuação nas eleições deste ano como, o uso de máscara, levar uma caneta para assinar a ficha eleitoral e respeitar o distanciamento social.