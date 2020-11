E-Título deve ser baixado até as 22h59 de sábado, véspera do 2° turno

Para evitar transtornos como aconteceu no primeiro turno das Eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não vai autorizar o usuário a baixar o aplicativo e-Título em cima da hora do segundo turno, ou seja, no domingo, 29 de novembro.

O aplicativo terá todas as funções liberadas somente para quem fizer o download até as 23h59 (horário de Brasília) de sábado, 28 de novembro, véspera do segundo turno das eleições municipais em 57 municípios brasileiros.

Em nota o TSE informou que a medida visa garantir que o usuário que precisar justificar voto ou usar o e-Título, tenha um melhor serviço. A plataforma volta a ficar disponível nos Androis e IOS a partir de segunda-feira (30).

Volume de acessos

Instabilidade do primeiro turno das Eleições 2020 se deu por conta do volume de acessos de eleitores brasileiros baixando e utilizando o aplicativo e-Título.

No dia do primeiro turno, houve infinitas reclamações de usuários não conseguindo baixar o app para checar informações básicas como, local de votação, seção e zona eleitoral.

Cerca de 400 mil eleitores não conseguiram justificar ausência via plataforma até as 8h30 do primeiro turno. De acordo com o ministro Luis Roberto Barroso, muitos deixaram para baixar o app no dia da eleição, o que ocasionou todo o transtorno. “Pedimos que todos fizessem o download antes, mas peço que insistam”, declarou

E-título e suas funções

Versão digital do título de eleitor de papel, o e-Título serve como documento oficial a ser apresentado aos mesários no momento da votação, substituindo até o RG físico.

No e-Título o usuário encontra também:

Como consultar local de votação

Como consultar débitos com a Justiça Eleitoral

Como justificar ausência nas Eleições 2020

O segundo turno das Eleições 2020 será realizado neste domingo, 29 de novembro. O horário será das 7h ás 17h. Idosos tem horário preferencial, das 7h ás 10h.