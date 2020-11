Eleições 2020: eleitores relatam erro em justificar voto no e-Título

Eleições 2020 – Eleitores de várias partes do Brasil estão encontrando dificuldades em justificar o voto no e-Título neste domingo (15) de eleição . O aplicativo que é uma versão digitalizada do título de eleitor, é uma opção rápida para quem não está em seu domicílio eleitoral, poder justificar o voto.

Eleitores têm problema para justificar voto no e-Título

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que é possível que haja instabilidade momentânea no aplicativo, uma vez que mais de 12 milhões de pessoas baixaram o aplicativo nas últimas duas semanas e mais de 400 mil eleitores já justificaram ausência na plataforma.

Segundo o TSE, o alto número de eleitores acessando a ferramenta é o motivo pela inconstância da plataforma. A orientação do tribunal para o eleitor que tiver algum problema com o aplicativo é tentar novamente alguns minutos mais tarde.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Veja no DCI como justificar voto no e-Título

O e-título pode ser usado pelo eleitor que não está em sua cidade de votação e pretende justificar a ausência. Até as 8h50 deste domingo, 400 mil eleitores já haviam justificado a ausência por meio do aplicativo, de acordo com números do TSE. O e-título também pode ser usado como documento de identificação nas seções eleitorais.

Para os eleitores que estão com dificuldades em justificar o voto, o ministro Luis Felipe Salomão, corregedor do TSE, informou que não há necessidade de pânico ou corrida para zonas eleitorais.”Haverá um tempo posterior para que o eleitor possa fazer a justificativa. Seria interessante quem está em situação de justificar de fazê-lo pelo aplicativo, mas, se não for possível, não há necessidade de pânico”, disse o ministro em entrevista à CNN.

Guia eleições 2020

Como consultar o número dos candidatos

Saiba como simular o voto na Internet

Saiba como acompanhar os resultados pelo celular