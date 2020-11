Eleições 2020: candidatos de São Paulo priorizam mobilidade

Nas eleições 2020, os candidatos a prefeito se debruçaram sobre um assunto importante para as grandes cidades: a mobilidade. Ainda mais em uma cidade como São Paulo, com quase 13 milhões de habitantes.

Desde 2016 a cidade de São Paulo tem um Plano de Mobilidade (PlanMob) dentro das diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Isso determina o planejamento de um desenvolvimento urbano sustentável. A prioridade é o transporte coletivo, público e não motorizado.

Em São Paulo, essa realidade ainda está longe de ocorrer, sobretudo tendo como prazo final para a implantação do projeto o ano de 2030. Há três anos a prefeitura não amplia as ciclovias, por exemplo.

O que propõe os candidatos que concorrem nas eleições 2020?

Nas eleições 2020, os candidatos estão sendo cobrados sobre isso, além de outros pontos, como a renovação da frota de ônibus por veículos que poluam menos.

Confira as propostas de alguns dos candidatos nas eleições 2020, em ordem alfabética, sobre mobilidade na capital:

Arthur do Val (Patriota) – eleições 2020

O candidato do Patriota na eleições 2020 diz que irá mudar os contratos com as empresas de ônibus, observando dois riscos: de capital e operacional. Com esses dois tipos de contratos, Arthur do Val diz que isso traria a redução da tarifa, incremento na eficiência do serviço e da concorrência.

Bruno Covas (PSDB)

O atual prefeito, que buscar ser reconduzido ao cargo nas eleições 2020, quer expandir a rede e integrar os diferentes modais. Antigas demandas da população estão no radar, como a duplicação da Estrada do M’Boi Mirim e a conclusão do complexo viário Pirituba-Lapa. Bruno Covas fala do programa “São Paulo Mais Ágil”, que prevê a implantação do Corredor Itaquera, o primeiro para a Zona Leste, um BRT na Avenida Aricanduva integrado ao Metrô, e o Aquático, transporte público via barcos nas represas da cidade. Por fim, também quer expandir a malha cicloviária para mais de 650 km, e, para os pedestres, requalificar calçadas e faixas.

Celso Russomanno (Republicanos)

O candidato do Republicanos nas eleições 2020 quer fortalecer a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) via convênios para requalificar a equipe, modernizar os sistemas de sinalização e monitoramento, e ampliação de colaboradores e equipamentos de operação e fiscalização. Celso Russomanno também quer expandir faixas exclusivas de ônibus, terminais urbanos e acessibilidade nos coletivos. Também fala sobre um Conselho Municipal de Transporte para implantar um BRT e a integração do Plano Cicloviário ao Plano de Mobilidade do Pedestre.

Guilherme Boulos (PSOL)

O psolista candidato nas eleições 2020 diz que priorizará o transporte público, coletivo e ativo (pedestres e ciclistas). Ele também fala sobre a Tarifa Zero, iniciando por desempregados e estudantes, financiada por um fundo municipal. Guilherme Boulos disse que investirá na implantação e integração de ciclovias, no alargamento das calçadas, na ampliação dos corredores, e defende a operação de ônibus noturnos. Ainda disse que substituirá a frota de ônibus por veículos movidos a energia limpa.

Márcio França (PSB)

O representante do PSB nas eleições 2020 quer parcerias com comerciantes para gratuidade no transporte público aos domingos e feriados para aquecer a economia. Também prevê conceder os semáforos à iniciativa privada. Márcio França quer aumentar a malha cicloviária, ampliar calçadas em áreas de grande fluxo, e readequar o centro da cidade para tirar boa parte dos veículos. Para os ônibus, deseja retomar linhas extintas e ampliar o tempo de integração no Bilhete Único. Ainda disse que fará mais vagas de estacionamento de motos como incentivo ao motofrete e irá rever a legislação dos taxistas.