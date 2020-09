7 serviços gratuitos que você tem direito e não sabe

Atendimentos essenciais no banco, água em restaurantes e até passagens de ônibus. Há muitas coisas que você, provavelmente, compra, mas que poderia usufruir sem pagar nada. Confira então uma seleção com diferentes serviços gratuitos e pare já de gastar dinheiro à toa.

Serviços gratuitos em qualquer banco

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Se você tem o hábito de checar seu extrato bancário, é provável que, entre as despesas, veja uma taxa cobrada pela chamada cesta básica. Talvez você já tenha até desistido de abrir uma conta corrente justamente por causa dessas tarifas mensais. Mas a verdade é que os bancos oferecem serviços gratuitos desde 2008.

Sim, existe uma resolução do Banco Central que garante o acesso sem custos a um conjunto de serviços básicos, e isso vale para todos os bancos. Entretanto, existe um limite na quantidade de operações sem tarifas. Ou seja, na prática, você tem direito ao seguinte pacote por mês:

– Fornecimento de cartão de débito;

– Quatro saques em caixa eletrônico ou guichê de atendimento;

– Dois extratos;

– Um talão de cheques com 10 folhas;

– Duas transferências entre contas da própria instituição.

Essa é uma excelente opção de serviços gratuitos caso não precise realizar muitas transações ao longo do mês. Isso porque, se ultrapassar o número de operações básicas ou realizar algo fora da lista, você vai pagar por cada item. E o valor varia conforme a transação e o banco.

Então, antes de fazer sua escolha, avalie suas necessidades pessoais. Se precisa realizar muitas transferências entre bancos diferentes, por exemplo, ou mais de quatro saques, pode ser interessante adotar um pacote mais completo. Mas fique atento às taxas, pois cada banco determina o valor de suas operações.

Por outro lado, para aderir aos serviços gratuitos é só conversar com o gerente da conta e solicitar a alteração de pacote. Caso a instituição queira dificultar ou negar o pedido, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), faça uma reclamação pelo site consumidor.gov.br, do Ministério da Justiça, ou no Procon.

Anuidade e seguro do cartão de crédito

Você sabia que, para ter um cartão de crédito, não precisa ficar pagando anuidade? Pois é, hoje em dia, há muitas operadoras que oferecem esse serviço gratuito. Claro, talvez os programas de vantagens não sejam os melhores – e aí, viajar com milhas, por exemplo, pode não acontecer.

Mas conseguir um desconto ou a gratuidade total dessa cobrança não é incomum. Então, negocie com seu banco para se livrar da tarifa. Para ter argumentos, é bom utilizar bastante a função crédito e, principalmente, pagar sempre as faturas em dia. E se isso não funcionar, considere trocar de instituição. Acredite, a economia vale a muito a pena.

Por falar em cartão de crédito, saiba que você não é obrigado a pagar nenhum tipo de seguro por ele. Em caso de roubo, furto ou perda do cartão, tudo que precisa fazer é registrar um boletim de ocorrência. Como resultado, a operadora é obrigada a ressarcir quaisquer gastos no crédito registrados depois do ocorrido.

Viaje de ônibus sem pagar nada

A boa notícia é para quem tem mais de 60 anos. De acordo com o Estatuto do Idoso, esse público pode viajar de graça em ônibus interestaduais. O serviço gratuito, no entanto, tem regras. Em primeiro lugar, são apenas dois assentos por ônibus para os idosos. E eles precisam ter renda igual ou inferior a dois salários mínimos. Além disso, o benefício vale somente para veículos convencionais, e não executivos ou leitos.

Para desfrutar das passagens gratuitas basta apresentar um documento com foto e um comprovante de renda, que pode ser carteira de trabalho atualizada, carteira do idoso ou carnê do INSS, por exemplo.

E se os lugares reservados para os idosos esgotar, é possível ainda obter um desconto mínimo de 50% no valor da passagem.

Desative serviços domésticos quando viajar

Vai viajar e ficar fora por um tempo? Está preocupado com as contas que vão continuar batendo à sua porta? Então, agora você pode ficar tranquilo. Isso porque existe um serviço gratuito ao seu dispor nesse sentido.

A provisão de água, luz e internet pode ser interrompida enquanto você estiver ausente. No caso da televisão à cabo e internet, por exemplo, você tem o direito de manter o serviço desativado por até 120 dias sem qualquer cobrança.

Serviços gratuitos: água em restaurantes

Apesar de não existir uma lei com abrangência nacional, muitas cidades e estados brasileiros já regulamentaram a oferta de água sem cobrança em bares e restaurantes. O serviço gratuito, muito comum em outros países, é oferecido, por exemplo, em Campinas (SP), Distrito Federal e Rio de Janeiro.

Em São Paulo (SP), a Câmara aprovou em agosto deste ano um projeto de lei que obriga bares e restaurantes da capital a oferecer água filtrada gratuitamente. O texto está agora nas mãos do prefeito Bruno Covas.

Tratamento do tabagismo

Um dos serviços gratuitos da rede pública de saúde no Brasil é o tratamento para controle do tabagismo.

O programa conta com o atendimento de profissionais da saúde, consultas individuais ou sessões em grupos de apoio e também medicamentos que ajudam a reduzir os sintomas da abstinência à nicotina. Tudo isso de graça!

Para isso, é só procurar pelos locais que prestam o atendimento em seu estado nesta página.

Serviços gratuitos de advogados

Precisa de um advogado e não tem condições financeiras de pagar pelo atendimento? Pois você pode procurar a ajuda gratuita de um defensor público. Além disso, casos que envolvem valores abaixo de 20 salários mínimos são tratados no juizado de pequenas causas. Assim, você nem precisa contar com a presença de um advogado.

Quer ver mais serviços gratuitos que você pode começar a usar já? Então confira o vídeo do canal Me Poupe!