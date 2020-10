Eleições 2020: conheça as profissões dos candidatos das capitais do país

Eleições 2020- Os candidatos ao pleito devem registrar suas profissões no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Muitos aproveitam e usam a profissão junto ao nome. O acréscimo mais comum, neste ano, é o de “professor” ou “professora”. Isso pode fazer com que eles ganhem mais visibilidade e coerência com as pautas propostas.

O Jornal DCI fez um levantamento a partir das profissões, registradas no TSE, dos candidatos a prefeito das 26 capitais do país (sem o Distrito Federal). A maioria usou a profissão de “deputado”: 21,7% dos 322 candidatos.

Eleições 2020: As principais profissões

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Deputado: 70 (21,7%)

Advogado: 39 (12,1%)

Professor: 33 ( 10,2%)

Servidor público: 28 ( 8,6%)

Empresário: 19 (5,9%)

Administrador: 16 ( 4,9%)

Jornalista: 14 (4,3%)

Prefeito: 11 ( 3,4%)

Engenheiro: 9 (2,7%)

Médico: 9 (2,7%)

Profissões menos comuns

55 candidatos (17%) registraram as seguintes profissões:

Membro das forças armadas: 1

Artista plástico: 1

Sociológo: 1

Vereador: 3

Carpinteiro: 1

Pecuarista: 1

Industrial: 1

Economista: 4

Senador: 2

Aposentado: 5

Fonoaudiólogo:1

Policial: 4

Fisioterapeuta: 1

Estudante: 4

Comerciante: 5

Assistente social: 2

Militar: 1

Pedagogo: 2

Veterinário:1

Técnico de eletricidade: 1

Psicológo: 4

Farmacêutico: 1

Zootecnista: 1

Dentista: 1

Desenhista: 1

Locutor: 4

Cientista político: 1

Eleições 2020: Outros

É importante ressaltar que 19 (5,9%) candidatos analisados declararam “outros” no TSE, sem especificar a profissão.