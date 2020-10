Eleições 2020: conheça as propostas de Márcio França para SP

Márcio França (PSB), candidato à Prefeitura de São Paulo nas Eleições 2020, apareceu em quarto lugar na disputa, com 10% das intenções de votos, na última pesquisa realizada pelo Datafolha, divulgada ontem (22). O programa de governo dele possui 35 páginas e traz 40 propostas.

Intitulada “Plano Márcio – A Retomada”, a primeira parte fala em medidas “emergenciais”: abertura de até 250 mil microempresas; implementação do “Programa Futuro Jovem” para contratar 60 mil jovens, ente 17 e 18 anos, que prestarão serviços administrativos em todas as áreas da Prefeitura; criação de frentes de trabalho por 3 dias na semana, nas áreas de limpeza, manutenção, pequenos reparos e jardinagem.

Conheça as principais propostas do candidato retiradas do Plano de Governo registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral):

Eleições 2020: Propostas para a Educação

Creche para Todos: cobertura integral incluindo todas as regiões que possuírem demanda reprimida

Qualificação de profissionais de creches públicas e conveniadas

Adaptação física dos equipamentos para atendimento de crianças com Necessidades Especiais

Proposta: “Banheiro para todos”

Edificações públicas deverão, separadas ou não da construção, ser abertas ao público para a utilização dos banheiros. A utilização dos banheiros ocorrerá respeitando o horário de funcionamento da instituição

Mapear e cadastrar todas as Praças consideradas de grande porte da cidade de São Paulo, instalar banheiros químicos e, para maior segurança, realizar a instalação de câmeras para o monitoramento

Terminais de ônibus que ainda não possuem estrutura para banheiros (não químicos), terão de realizar a construção e manutenção dos locais, com segurança e limpeza. Todos os banheiros em espaços públicos deverão funcionar 24 horas por dia

Eleições 2020: Programa para Migrantes e Imigrantes

Implantação de um Sistema de tradução para os órgãos públicos

Implementar o Fluxo Municipal de Atendimento a Pessoa Submetida e Vulnerável ao Trabalho Escravo

Implementar e Priorizar o 1º Plano Municipal de Políticas para a População Imigrante de São Paulo

Integração por meio de acesso a serviços sociais e de direcionamento para trabalho, de educação com foco em cursos de língua portuguesa, saúde, moradia

Criação de centro para recebimento de Imigrantes

Propostas para o Transporte

Manutenção da tarifa e gratuidade do transporte público municipal aos domingos e feriados

Manutenção da tarifa atual do transporte público. Eventuais correções legais serão subsidiadas por receitas alternativas

Criação de um sistema de patrocínio em rede, envolvendo comerciantes e prestadores de serviços, de forma a que esse setor econômico possa patrocinar o subsídio necessário à gratuidade do transporte coletivo nos domingos e feriados

Implantação de um aplicativo para o transporte coletivo patrocinado aos domingos e feriados com finalidade indutora de atividade econômica

Eleições 2020: Propostas para a Infraestrutura

Continuar a utilizar o “Minhocão” como via pública

Instalação de painéis acústicos translúcidos no Minhocão para redução do ruído causado pelo trafego de veículos, bem como reduzem os efeitos da poluição sonora

Programa de manutenção preventiva e corretiva das pontes e viadutos da Cidade de São Paulo, em especial, aquelas localizadas nas Marginais Tietê e Pinheiros

Propostas para a Segurança

Promover o remanejamento de cerca de 800 dos 1.118 integrantes da GCM no serviço burocrático

Direcionar os guardas para ações específicas, tais como as ações de apoio e coordenação no desmantelamento de venda de produtos contrabandeados e comércio de eletrônicos

Renovar, reequipar e fortalecer a GCM promovendo a ampliação de seus recursos humanos e físicos para o fortalecimento da Corporação e sua relação com a comunidade

Implantar um novo plano de carreira com base no treinamento e desenvolvimento continuo e em serviço.

Eleições 2020: Comemorações