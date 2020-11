Eleições 2020: conheça os aplicativos do TSE para facilitar sua vida

Eleições 2020- A tecnologia pode ser uma importante aliada para entender o funcionamento do pleito desse ano. Pensando nisso, o TSE ( Tribunal Superior Eleitoral) elaborou cinco aplicativos móveis para ajudar os eleitores e mesários, oferecendo diversas informações para facilitar sua vida.

Eleições 2020: “Boletim na Mão”

O aplicativo permite que qualquer cidadão veja os resultados apurados nas urnas diretamente do seu dispositivo móvel. Todo o conteúdo dos Boletins de Urna (BU) estão disponíveis no app. O BU é o documento que contém o total dos votos recebidos pelos candidatos em cada seção e são impressos ao final dos trabalhos da seção eleitoral.

Com o celular aberto no aplicativo, o eleitor pode “ler” o código QR Code impresso no boletim das seções eleitorais de seu interesse e conferir, posteriormente, se os dados coletados correspondem àqueles totalizados e divulgados posteriormente pelo TSE. Não é necessário conexão com a internet para a leitura do QR Code contido no documento impresso.

Aplicativo “Resultados”



Essa tecnologia permite que os eleitores acompanhem a contagem dos votos em todo o Brasil, conferindo o quantitativo de votos computados para cada candidato, com a indicação dos eleitos ou dos que foram para o segundo turno.

Eleições 2020: Mesário

O aplicativo reúne informações para quem foi convocado ou se voluntariou para atuar como colaborador, nas Eleições 2020. A ferramenta contém instruções gerais sobre a atividade do mesário na seção eleitoral e tem a função principal de treinar o cidadão que vai prestar esse serviço no dia do pleito, de forma simples e rápida.

A tecnologia também orienta e tira dúvidas sobre todo o processo, apresenta as datas importantes do calendário eleitoral de interesse dos mesários e reúne dicas e soluções. Para as Eleições 2020, com foco na prevenção, o TSE disponibilizou um treinamento oficial no aplicativo, possibilitando a capacitação remota dos voluntários em todo o país.

E-Título

O e-Título é a via digital do título eleitoral. O app informa o endereço do local de votação e fornece informações sobre a situação eleitoral. Também é possível emitir as certidões de quitação eleitoral e de crimes eleitorais, o que pode ser obtido a qualquer momento, até mesmo no dia da eleição. Os eleitores que estiverem fora do seu domicílio eleitoral no dia da eleição poderão utilizar o e-Título para justificar sua ausência.

Eleições 2020: Pardal

Com o Pardal, é possível informar irregularidades em tempo real. Após baixar a ferramenta, o cidadão poderá fazer fotos ou vídeos e enviá-los para a Justiça Eleitoral. O estado informado pelo denunciante como local da ocorrência ficará encarregado de analisar as denúncias.

Entre as situações que podem ser denunciadas, estão o registro de uma propaganda irregular, como a existência de um outdoor de candidato – o que é proibido pela legislação –, e a participação de algum funcionário público em um ato de campanha durante o horário de expediente.