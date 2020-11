Eleições 2020: Eleitor pode usar camiseta do candidato no dia da eleição?

Chega o dia da eleição e muitas dúvidas surgem na cabeça do eleitor quanto o que pode e não pode usar no dia da votação. Nas Eleições 2020, uma das dúvidas mais recentes é saber se pode usar camiseta do candidato no dia da eleição.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pode sim usar camiseta do candidato no dia da eleição. Além dela, o eleitor pode ir votar com broches, dísticos, adesivos, a famosa ‘colinha’ com os números dos candidatos.

Outro acessório indispensável para o eleitor se atentar ao dia da votação é a caneta. Para este ano, em que a pandemia do novo coronavírus se instalou no mundo todo, as regras eleitorais seguem alguns protocolos de segurança, estes determinados pela Vigilância Sanitária. As recomendações são para que cada candidato leve uma caneta para preencher a ficha de votação, a fim de garantir o não contágio da doença.

Vale lembrar que todas as pessoas que forem votar deverão estar de máscara. O uso dela é obrigatório por lei, tanto em estabelecimentos públicos quanto privados.

Todas as regras sobre o que é permitido e proibido nas Eleições 2020 podem ser conferias na Resolução nº 23.610/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.